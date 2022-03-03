Єдиний авіаційний простір з ЄС: перспективи для України

16:59 08 жовтень Київ, Україна

Уряд готовий підписати Угоду про спільний авіаційний простір з Євросоюзом, це відкриє нові можливості для України.

Про переваги угоди розповіла аналітик ГО "Європа без бар'єрів" Катерина Кульчицька.

"Сенс цієї угоди в тому, щоб те законодавство в сфері авіації, яке є в Європейському союзі, було прийняте в Україні. Щоб у нас була спільна єдина законодавча база", - зазначила вона.

За її словами, угода дозволяє лібералізувати ринки в сфері авіаперевезень.

"Тобто на наш ринок змогли б легше зайти іноземні компанії, а наші українські компанії могли б користуватися більшою свободою в рамках авіаційного простору ЄС. Це дозволить підвищити пропозицію на ринку авіаперевезень. В результаті, шляхом збільшення перельотів в Україні, можливо, будуть знижуватися і ціни на авіаквитки", - відзначила аналітик.

Вона також додала, що така можливість буде за умови стабілізації ситуації після пандемії.