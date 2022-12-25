15:01 25 грудня Київ, Україна

Робочу групу зі створення нового шкільного підручника з історії очолить колишній міністр культури та доктор історичних наук Володимир Мединський. Як розповів міністр освіти Сергій Кравцов, робота над новим підручником триватиме близько року, робитимуть його не з нуля.

Вже зараз існує музей у росії, де росіянам розповідають про їхніх предків, які брали свій початок з орди і, "насправді", були "росіянами". Але це більш глибинна історія, яка не дасть відповіді росіянам, за що вони йдуть воювати і чому весь світ хоче знищити росію. Набагато важливіше навчити підростаюче покоління історії, в яку вірить путін, де “росіяни – арійці”, “всі люди на Заході – вороги”, “діди воювали – справжні супергерої, чиї подвиги необхідно шанувати та повторювати, щоб не було соромно”. Очевидно, що все це буде написано у новому підручнику “історії”, у тій чи іншій формі.

Швидше за все, за цією книгою навчатимуть дітей доти, доки в країні залишається путінізм. Питання полягає в тому, чи її приберуть після ліквідації путіна, чи залишать у шкільній програмі на довгий час? Якщо хоч одне покоління росіяни виростять, вивчаючи марення божевільного диктатора, представленого як історію, ми можемо зіткнутися з послідовниками путіна навіть після його смерті.