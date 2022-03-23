Двоє загиблих воїнів. Думка командувача ООС про військову політику РФ

10:48 30 жовтня Київ, Україна

Двоє загиблих і двоє поранених бійців, такі втрати понесли ЗСУ в результаті прицільного обстрілу РФ українських позицій.



Командувач Об'єднаними силами, генерал-лейтенант Сергій Наєв висловив співчуття сім'ям загиблих і заявив, що дії російських окупантів говорять про цілеспрямований зрив домовленостей про мир.



Він повідомив, що бойовики нахабно вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем по підрозділу Об'єднаних сил в районі Водяного Донецької області.

"З сумом повідомляю, що в результаті обстрілу на початку доби двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення, несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування РФ цілеспрямовано йдуть на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл доводить, що у супротивника немає мети досягти миру", - підкреслив Наєв.

Командувач ОС додав, що українські військові дали адекватну відповідь обстрілу і "змусили російсько-окупаційні війська повернутися до режиму тиші".