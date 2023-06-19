Дві сторони однієї медалі

20:35 18 червня Київ, Україна

Путін, на зустрічі з z-воєнкорами сказав, що наступ ЗСУ триває, але "жодних успіхів не приніс". У свою чергу, Міноборони РФ показало відео зі знищеною українською технікою, відзначивши це як успіх для себе.

При цьому головний після України опонент "паркетних" російських генералів Пригожин заявив, що ЗСУ "діють грамотно", хоча й не поспішають, а знищена кількість техніки є "звичайними бойовими втратами". Ще один “розсерджений патріот” Гіркін встиг зрадіти повільному просуванню українських захисників, але після зустрічі Путіна з воєнкорами “зажурився”, адже знову усвідомив, що нічого в головах російських управителів не змінилося.

Звичайно, у Росії всі ЗМІ підконтрольні і фривольність одних не означає, що вони "незалежні". Проте інформаційний хаос, а також сам факт зустрічі з воєнкорами агресора показує, наскільки розхитаною стала система пропаганди. Поки одні, такі як Пригожин, маючи власний силовий ресурс і прихильність Путіна, а можливо вже не контрольовані ним, можуть собі дозволити говорити в бажаному для них руслі, інші, такі як воїнкори, непідконтрольні федеральним ЗМІ канали інформації, повинні відповідати політиці партії. Тому Путін для них озвучив основні наративи, щоб вони працювали в єдиному напрямку з офіційною розпропагандою, а не намагалися говорити правду, повторювати за Пригожиним та “розсердженими патріотами”, викладати власні думки.

Тому про реальні результати наступу ВСУ буде відомо з офіційних джерел інформації, але точно не з боку противника, щоб ця сторона або навіть сторони не говорили. Але слід зазначити, що подібний хаос в інформаційному полі ворога також є частиною стратегії настання.