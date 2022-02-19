Думский паноктикум

15:04 23 травень Київ, Україна

Влада Кремля раз за разом повторює тезу про те, що якісний склад Думи потрібно змінювати. Владі потрібні професіонали. Але напередодні виборів до Держдуми, розглядаючи списки можливих кандидатів від провладних політичних сил складається враження, що склад нової Думи буде обиратися виходячи з рейтингів скандальних телешоу. Бо саме в постановці та участі у таких шоу майбутні можливі обранці перш за все і є професіоналами.

З «новими» обличчями теж є певний дефіцит. Ходять чутки, що патріарх Кирило особисто відстоює «збереження» в Держдумі віце-спікера Петра Толстого. Крім лобіювання інтересів РПЦ, цей колишній телеведучий встиг стати «обличчям Росії» в Парламентській асамблеї Ради Європи. Причому «обличчям» досить неоднозначним. Тепер до нього може додатися ще один телеведучий з «яскравою» репутацією - Сергій Міхєєв. Багато хто пам'ятає, як цей в минулому політолог і політтехнолог побив в ефірі російського ТБ іноземного експерта. "ТВ Центр" змушений був скасувати вихід цієї програми. Міхєєв, що називається, повертається до коріння. Його політична діяльність починалася в рамках націоналістичного «Конгресу російських громад», а тепер він піде на вибори в складі «прилєпінського» крила «Справедливої Росії - За Правду».

Ще одним депутатом готується стати власне сам Захар Прилєпін із «роду синів боярських». Той самий «письменник зі зброєю в руках», який так полюбляє розповідати, як воював в Донбасі. Антисеміт, ксенофоб і неосталініст. «Засмутився невігластву і підлості, неможливих у російського письменника», - зазначив, зокрема, після прочитання прилєпінської книги «Листи Сталіну» доктор мистецтвознавства, екс-міністр культури РФ Михайло Швидкой. В 2021 році Прилєпін активно пропонував Кремлю свою «гвардію» як інструмент для боротьби з опозицією.

Разом з ними балотується і ще один письменник - Микола Стариков. Сталініст, гомофоб і автор численних статей і книг з найрізноманітніших галузей знань - від економіки до геополітики, які критикувалися багатьма представниками профільних наук за лженауковість. Газета «Коммерсант-Власть» номінувала Старикова на конкурс висловів «Лізость до тіла-2010» через його висловлювань про Володимира Путіна: «Так вже вирішило провидіння, що на складній ділянці нашої історії біля керма виявився Путін. І як би до нього не ставитися, сьогодні саме він утримує країну від хаосу. Саме тому він не повинен йти. Саме тому Путін зобов'язаний залишитися» - пише Стариков.

Від цієї ж партії в Держдуму намір обратися професійний одесит Анатолій Вассерман. Той самий «Анатолє» із мемів, про якого російський політ технолог і публіциста Станіслав Бєлковський сказав: «Він все знає, але нічого не розуміє».

Компанію перерахованим «полум'яним борцям-пропагандистам» в списках «Справедливої Росії - За правду!» можуть скласти не менш яскраві та ще більш далекі від професійної політики кандидати від «Єдиної Росії». Володимир Машков і Михайло Пореченков. ЗМІ пишуть і про Дмитра Пєвцова, хоча сам він це заперечує. Репер В'ячеслав Машнов, відомий під псевдонімами «Гнійний» і «Слава КПРС», також може взяти участь у виборах - тільки від нового кремлівського проекту «Зелена альтернатива».

Єдинороси на майбутніх виборах можуть відзначитися не аби якими жінками у своїй команді. Чого варта сама Марія Бутіна, яка повернулася в Росію із США наприкінці 2019 року, де вона, за її словами, «відстоювала право на вільне носіння зброї», але в підсумку потрапила до в'язниці. На справді ж, молоду шпигунку у липні 2018 американський Мін'юст звинуватив в змові з метою роботи іноземним агентом без повідомлення влади США, в «інфільтрації (проникненні) в організації, що мають вплив на американську політику, з метою просування інтересів Російської Федерації».

Зараз Бутіна також телеведуча - на пропагандистському телеканалі Russia Today, де встигла прославитися поїздкою в колонію до опозиціонера Олексія Навального.

Перераховувати таких «зірок» у списках дотичних до влади російських політичних партій можна дуже довго. Гліб П’яних, Євген Попов, Валерій Соловей, Тимофій Баженов, Юлія Волкова… «нас не догонять»… «нас не догонять»…

А ще «Єдина Росія» дуже хоче бачити в своїх лавах лікарів. Ну не може бути прохідним список із одних шоуменів. Хтось же повинен викликати у електората почуття поваги. А на тлі пандемії справжніми героями виглядають саме медичні працівники. Тому їм – «зелене світло». Можливо їм вдасться «вилікувати» рейтинги правлячої партії, який в містах мільйонниках пішов нижче 20% і продовжує знижуватися. Бо одне «шоу» вже явно Кремлю не допоможе.