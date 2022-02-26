«Друзі Криму» та інші міжнародні ініціативи РФ

З 22 по 26 травня цього року в Криму проведено Міжнародний молодіжний форум «Діалог культур: Росія - Балкани». Спочатку форум планувалося організувати ще у вересні 2020 року, але втрутилася пандемія. Однак плани влади РФ з узаконення анексії Криму і бажання встановити міжнародні контакти, експлуатуючи слов'янсько-православні культурні традиції, виявилися сильнішими і захід все ж відбулося. Його провів Болгарський культурний центр «Ізвор» з ініціативи регіональної болгарської національно-культурної автономії «Паїсія Хілендарського». Кримські болгари прийняли гостей з країн Балканського півострова в тому числі Сербії, Болгарії та Північної Македонії. Дві останні, якщо хто не в темі, є членами НАТО, а Болгарія ще і ЄС.

За заявою керівника болгарської НКА «Паїсія Хілендарського» Марії Сімікчі - метою форуму була консолідація молоді Росії, Болгарії, Сербії та Македонії, формування позитивного образу і відновлення розуміння єдиного цивілізаційного коду, заснованого на загальній історії, віри і мовою. Ось так. Ні багато ні мало - Росія - країна-хранитель історичної пам`яті і православної цивілізації.

Більш того, Сімікчі підкреслює, що на Балканах ведеться активна антиросійська пропаганда, спрямована на спотворення образу Росії і уявлення її як окупанта Криму. Молодіжний форум, на думку Сімікчі, покликаний змінити негативні тенденції і підтримувати міжкультурні зв'язки.

При цьому організатори форуму відкрито заявляють, що їм вдалося показати півострів, як територію торжества демократії і всерйоз розраховують, що делегати форуму в готовності розповісти про успіхи Криму своїм європейським одноліткам. Важливо, що даний форум планується зробити щорічним і все більша частина студентства європейських країн буде піддаватися масованій російській пропаганді, основні зусилля якої спрямовані на молоді і незміцнілі уми. На цьому організатори не зупинятися і планують створити молодіжний клуб «Росія - Балкани».

Також ставку на молодих намір зробити міжнародне громадське об'єднання «Друзі Криму», створивши молодіжне крило цієї організації. Уже зараз цей майданчик об'єднує громадських діячів з більш ніж 30 країн. Подальший розвиток подій легко прогнозується. Щорічно сотні щасливих студентів у величезних рожевих окулярах, по приїзду з подібних форумів, захлинаючись розповідатимуть як чудово їх зустрічали в Криму і який Гостинний народ там безбідно проживає. На то і розрахунок. Студент легше вірить товаришеві, який сидить з ним за однією партою, а не голові в телевізорі, якою б не була озвучена інформація.

Але це далеко не все. З 2015 року на півострові реалізується проект «Єдиний світ кирилиці», в рамках якого проводиться онлайн-конференція «Спадщина Кирила і Мефодія на перехресті культур: Росія, Білорусь, Болгарія, Сербія, Македонія і, увага - Україна». На цьому майданчику регулярно просуваються ідеї розвитку слов'янської цівіллізаціі під крилом Росії і своєчасності «повернення Криму на свою історичну Батьківщину».

У 2020 році в онлайн-конференції взяв участь голова Духовного зборів мусульман Росії Альбір-хазрат Крганов, який заявив що татари вважають болгарський народ родинним татарському, а також зазначив, що мусульмано-християнський діалог найбільш продуктивний в Росії, не забувши згадати, наскільки важливий для кримських татар факт передачі в безоплатне користування Духовного управління мусульман релігійного комплексу «Зинджирли медресе» в Бахчисараї. Безсумнівно, що на тлі подібних виступів, повідомлення наших ЗМІ про утиски кримсько-татарського народу в Криму виглядають надуманими.

Набирає популярності міжнародний фестиваль болгарської культури «Болгарські зустрічі», який регулярно проводиться в Криму. Кримські болгари не упускають можливість згадати 1878 рік, який вони вважають днем початку відновлення болгарської державності і святом двох народів - болгарського і російського. Відзначаючи чергову дату звільнення Болгарії від турецького ярма, організатори неодмінно знайомлять гостей з самобутньою болгарської культурою і з її традиціями. Все це вкупі веде до того, що півострів Крим стає все далі від України, поки тільки в умах молоді деяких Балканських країн. Однак потрібно пам'ятати про те, що студіози, які сьогодні опрацьовуються російської пропагандистської машиною, скоро будуть займати державні пости і приймати відповідальні рішення, від яких залежать долі держав і людей в них проживають.