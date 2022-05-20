Інший Світ

ДРУГИЙ СВІТ.

День перший.

Я відкрив очі від лоскоту у вусі. Потягнувся рукою щоби почесати свербляче місце та вмить схаменувся. То Мурзик будив мене чекаючи на порцію сніданку. Легенько його відштовхнув та пробурчав: "хвильку почекай". Сповзаючи з ліжка окинув ще напівзаплющеними очима кімнату. Сонячні промінці заглядали через вікно та гарантували спекотний день. Пострибуючи з однієї ноги на іншу на шляху до ванни я перебирав у голові вчорашні моменти, які наобіцяли мені гарячі обійми сьогодення, що мають змінити моє життя назавжди.

Швидкоруч зробив туалетні справи, вичищаючи свої зуби електрощіткою перейшов до роздумів про гардероб, який щоранку завдавав мені труднощів відповідати на питання: а що вдягнути?.

Гарячі бутерброди, як завжди топлені масло, сир та нарізка смачної ковбаси з хрумкою скоринкою білого хліба були єдиною насолодою щоранку та ще й до гарячої трохи надміру пересолодженої, але такої запашної чорної кави.

Після цього стартував робочий день.

Щоразу сідаючи за ноут я тішуся, що працюю не "офісним планктоном", який, мабуть, в такі щоранкові будні вичавлює з себе бажання піти попрацювати. Я ж працюю на фриланс і годувати сім'ю мені приносить неймовірне задоволення, бо, по-перше, робота кипить, а по-друге, дає результати. Клацнувши пробіл я розбудив зі сплячого режиму геній науки й технологій свій п'ятирічний апарат. Почув що щось у ньому задзижчало, засвистіло. Хвилина і монітор кліпнув мені ніби вітаючись. Так, подумав я, цей бор машину потрібно вже замінити. Мої думки полетіли у вир бажань, десь високо у небі, де мріялось купити нового монстра і залізти у нього на тиждень, безвилазно, до деталей опрацьовуючи новий проєкт.

Перервав мої польоти дзвінок. Умовно витерши слину і підібравши щелепу на місце я кинувся леопардом на ліжко запустивши під нього свою руку, і як спритний рибалка намацав телефон. Міцно схопив його і перевернувся на спину автоматично прикладаючи слухавку до щоки. І ледь почув знайомий голос, другою рукою в упівсили організував зустріч долоні зі своїм лобом. - Халепа! - Майже у слух промовив я. Відкашлянув та випалив металічним голосом - Так доню, привіт.... - Так, обіцяв подзвонити.. Якраз збирався, - очима глянув на годинник зводячи брови, ніби він винен у недотриманні обіцянки. Ще хвилину вислуховував від доньки який же я негідник. Насправді вона це казала як завжди іншими словами, добрими. Та тепер звинувачувати буду себе до кінця дня, ав же ж.

Моя донька виходить заміж через 2 дні. Допомогти сьогодні я обіцяв на минулому тижні. Побути поряд. Виділити цілий день, повозити по місту, поробити необхідні покупки. - Я лечу до тебе доню. - закриваючи кришку ноута та попрощавшись з думками які так приємно налетіли, як рій бджіл що приніс глечик меду, я все ж таки зрадів, що заразом і собі прикуплю заміну бор машині.

Наче підліток вилетів з квартири, переплигуючи через східці й сідаючи за кермо. Щасливий помчав на зустріч яскравому дню. Я вже передчував, що він буде незвичайним. А можливо просто незвичним.

Проїхавши десять метрів, зупинився і здав назад. Так само легко і швидко вистрибнув з авто, добіг до дверей, долаючи перешкоду у вигляді східців, розпахнув навстіж двері своєї квартири й винувато покликав:"Мурзик. Мурзику". Похапцем промоніторив всю площу мого холостяцького житла. Так, де я його останній раз бачив. Так і є, увесь цей час він чекав під ковдрою поки я його погодую.

Таким контрастом відчуттів мене давно не захлинало. Не пам'ятаю коли було таке останній раз. Все змішалось десь у грудях від кольорового приємно-доброго до провини перед рідними.

Наступного разу давлячи на педаль газу я вже щасливий поспішав на зустріч до доньки по галасливим вулицям рідного міста радіючи від ситого кота та гарної погоди.