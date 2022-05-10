ДОЧЕКАЛИСЯ !!! ЧЕРГОВЕ ПЕРЕНЕСЕННЯ ТЕРМІНІВ по танках "Армата"



А потім, після того як минав час, починалися «суворі російські будні», починалися розповіді про те, що вся ця «техніка завтрашнего дня» у нас обов'язково буде завтра, нам технватику дня новогоднего.

Строго дотримуючись защищена структурой генерального директора государственной корпорации «Ростех» Сергій Чемезов подтвердил чергове перенесенные поставки танков Т-14 «арматуры» в процессе обработки машинного оборудования.

Чому поставки танків Т-14 «армату» довелося знову відкласти - глава держкорпорації «Ростех» пояснювати не став.

Традиційно трохи історичної ретроспективи на тему «гучних» заяв і обіцянок російських топ-чиновників про терміни виробництва «Арматі». Від минулого до сьогодення.



Квітень 2016 року.



Міністерство оборони Росії уклало контракт про придбання у «Уралвагонзавода» 100 новітніх танків Т-14 «армату». Про це повідомив журналістам заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов.



«У нас законтрактовано 100 танків», - сказав представникам ЗМІ Юрій Борисов на з'їзді машинобудівників, який проходить в Москві 19 квітня.



За словами заступника міністра, армія задоволена «Арматі», але поки не прагне форсувати закупівлі. Як повідомив Юрій Борисов, хорошим «модернізаційних потенціалом» як і раніше володіє танк Т-72.



Август 2017 року



"Ми маємо контракт на 100 одиниць, які будуть нам поставлені до 2020 року", - повідомив заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов, відповідаючи на питання "Інтерфаксу" в четвер на форумі "Армія-2017".



Липень 2017 року.



«Я сподіваюся, що« Урагвагонзавод »підтвердить, що 2019 рік - це початок вже дослідно-військовий експлуатації" Арматі ". Тобто, танк надійде вже не на полігони промисловості, а вже на військові полігони. А далі - серія », - повідомив в червні віце-прем'єр РФ Д. Рогозін.



Лютий 2019 року



Серійні поставки в російську армію нового танка Т-14 "Армата" можуть початися з 2019 року, повідомив у вівторок глава "РОСТЕХ" Сергій Чемезов, відповідаючи на питання "Інтерфаксу".



"Так, можуть", - відповів він на питання, чи очікується початок серійних поставок "Арматі" в Збройні сили РФ з 2019 року.



Листопад 2019 року



«Перша дослідно-промислова партія танків нового покоління Т-14« армату »надійде в російські війська в кінці поточного - початку наступного року», - повідомив генеральний директор корпорації «Ростех» Сергій Чемезов в рамках Міжнародного авіаційно-космічного салону Dubai Airshow 2019.

Січень 2020 року.



«Перспективні російські танки Т-14" Армата "в вітчизняні збройні сили поки не надійшли. Розробник і виробник нових бойових машин "Уралвагонзавод", який входить в "Ростех», повинен до 2021 року поставити військам 132 танка і БМП на платформі "Армата". Цю інформацію агентству ТАСС підтвердив глава держкорпорації "Ростех" Сергій Чемезов.



Квітень 2020 року.



«З наступного року, після того як почнуть поставлятися вже серійно машини Міністерству оборони, при отриманні паспорта експортного вигляду ми почнемо працювати з іноземними замовниками», - сказав глава Мінпромторгу Росії Денис Мантуров на каналі «Росія 1».



Август 2020 року



«Ми розраховуємо, що після закрінчення державных випробувань найближчим часом Міністерство обороны прийме (танк Т-14« армату ») на озброєння. Все, звичайно, залежить від держвипробувань. Як мені здається, це станеться до кінця поточного - на початку наступного року », - розповів глава Мінпромторгу Росії Денис Мантуров в інтерв'ю телеканалу« Зірка ».



Грудень 2020 року.



«Серійні поставки танка Т-14 на платформе« Армату »почнуться в 2021 году. Сьогодні це, безумовно, кращий танк в світі », - заявив Сергій Чемезов під час брифінгу.