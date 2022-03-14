Чи достатньо грошей в бюджеті для лікування хворих на коронавірус

13:15 19 жовтня Київ, Україна

Хворі з COVID-19 повинні отримувати безкоштовне медичне обслуговування в державних лікарнях, їхнє лікування оплачується Національною службою здоров'я України.

Однак, глава БФ «100% життя» Дмитро Шерембей наголосив, що в умовах дефіциту фінансування охорони здоров'я безкоштовні медичні послуги будуть залишатися на папері.

«Система охорони здоров'я недофінансована на 75 мільярдів гривень. Зараз формується бюджет на наступний рік, де знову робиться спроба просто не виділити гроші на охорону здоров'я. На жаль, цей дефіцит лягає на плечі всіх людей, які приходять в лікарню», - сказав Шерембей.

На думку експерта, через нестачу коштів, виділених на лікарні, які, зокрема, пройшли етапи реформування, передбачені послуги залишаються «на папері» і до пацієнтів не доходять.

«Це пов'язано з коронавірусом в тому числі. Навесні цього року був виділений спеціальний фонд на коронавірус, для зупинки епідемії. З цього фонду майже 80% було витрачено на дороги і на зарплати МВС. Ні до лікарів, ні до пацієнтів ці гроші в достатньому обсязі не дійшли. Я думаю, що в цьому випадку немає сенсу слухати звіти, що держава покриває все, тому що якщо відкрити бюджет на 2020 рік, то все це - неправда. Цифри говорять про те, що не може просто держава це все покривати», - сказав він.

Шерембей наголосив, що в бюджеті на 2021 рік також закладено недостатньо коштів на медицину.