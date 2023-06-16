Додаткові умови мирних переговорів від росії

12:29 16 червня Київ, Україна

Путін прийшов до влади, коли росію захлеснула хвиля нафтодоларів. По суті, якби замість путіна керував стілець, ситуація в країні, ймовірно, була б навіть кращою, або, принаймні, не гіршою. Наступні кризи в країні вирішувалися самі собою і від цього у правлячих еліт, а за допомогою пропаганди і у народу складалося враження, що їхній президент вміє вирішувати будь-які проблеми і завжди досягає поставленої мети.

Однак це не так. Коли виникала криза, путіна “ховали” з медіапростору, щоб його образ не асоціювався з негативом і просто чекали, коли проблема вирішиться сама собою. Початок вторгнення в Україну диктатор прийняв, перебуваючи в цілковитій відірваності від реальності, через що “Київ за 3 дні” триває досі.

Тим не менш, російські чиновники, як і їхній божевільний дід, продовжують марити "величністю" росії. Так, черговий представник влади рф, сенатор від Криму Сергій Цеков заявив, що однією з умов, коли путін піде на переговори, має стати передача Україною ще трьох областей до складу росії: Миколаївської, Одеської та Харківської.

Незважаючи на всю абсурдність такої заяви, у кремлі повинні розуміти, що це не більше, ніж провокація і скоріше відповідь на запитання, чи хоче росія війни? Оскільки подібні умови свідомо неприйнятні – так, хоче. Принаймні доти, доки при владі залишається путін.