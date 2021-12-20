Донбас: час серйозних рішень наближається

17:51 17 липень Київ, Україна

Ми спостерігали позитивну тенденцію в переговорах з питань окупованих територій України, навіть незважаючи на ситуацію з коронакрізісом, яка помітно забарилася переговорний процес. Однак з огляду на останні події та заяву РФ, вже восени ситуація може кардинально змінитися і шанси мирно вирішити питання, тануть на очах.

По-перше, стало абсолютно очевидно, що і Росія, і Франція з Німеччиною всіляко відтягують чергову зустріч в Нормандські форматі. Причина, в принципі, очевидна: ніяких істотних змін з часу проведення Паризького саміту в грудні 2019 го не відбулося.





По-друге, українська сторона за останні кілька місяців змінила тактику і риторику під час роботи ТКГ - і відразу отримала відповідь у вигляді посилення обстрілів, зухвалої поведінки бойовиків з вбивством українського медика, який разом з іншими українськими військовослужбовцями повинен був забрати тіло загиблого побратима. Таким чином, зрозуміло, що активізація теми Криму і одночасно спроби прискорити переговори по Донбасу натрапили на чергові силові аргументи з боку агресора. По-третє, поступово змінюється і тактика Росії щодо тимчасово окупованих територій Донбасу. Кремль готується до будь-яких варіантів, але найбільш ймовірних поки що три. Перший - дотиснути українську владу, щоб вона погодилася на виконання політичної частини Мінських угод. Другий - продовжити поступову економічну і соціальну інтеграцію По-третє, поступово змінюється і тактика Росії щодо тимчасово окупованих територій Донбасу. Кремль готується до будь-яких варіантів, але найбільш ймовірних поки що три. Перший - дотиснути українську владу, щоб вона погодилася на виконання політичної частини Мінських угод. Другий - продовжити поступову економічну і соціальну інтеграцію ОРДЛО в РФ без визнання цих територій до складу Росії. Такий собі варіант «Придністров'я-2». Третій - і тут не до жартів - активізація військових дій на Сході України. У цьому випадку можливі наслідки і плани дій агресора важко передбачити.

Нарешті, слід зазначити і те, що і початкова «мирна» риторика президента Володимира Зеленського стає жорсткішим, а головні провайдери у зовнішній політиці уряду в даному напрямку - міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков - вже довгий час займають жорстку позицію щодо Росії в переговорах по Мінську і Нормандського формату. Росія може економічно підтримувати території ОРДЛО тривалий час, навіть незважаючи на санкції. А це модернізований варіант уже згаданого Придністров'я. Чи зможе Україна ефективно протистояти цьому не менше загрозливого нашої державності сценарієм, питання риторичне. Очевидно, Кремль вибере свою стратегію після результатів місцевих виборів в жовтні поточного року. І, швидше за все, в Москві сподіваються не тільки на власні сили «ззовні», а й на сприятливий сценарій досягнення своїх цілей за рахунок суто «внутрішніх» успіхів проросійських сил на місцевих виборах. Росія може економічно підтримувати території ОРДЛО тривалий час, навіть незважаючи на санкції. А це модернізований варіант уже згаданого Придністров'я. Чи зможе Україна ефективно протистояти цьому не менше загрозливого нашої державності сценарієм, питання риторичне. Очевидно, Кремль вибере свою стратегію після результатів місцевих виборів в жовтні поточного року. І, швидше за все, в Москві сподіваються не тільки на власні сили «ззовні», а й на сприятливий сценарій досягнення своїх цілей за рахунок суто «внутрішніх» успіхів проросійських сил на місцевих виборах.



Схоже на те, що вже восени і, швидше за все, після місцевих виборів 25 жовтня, на українців чекає серйозна розмова з владою щодо подальшої долі Донбасу і Криму. Час серйозних рішень наближається.