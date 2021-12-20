Донбас не готовий до іноземних інвесторів

На думку, народного депутата України IX скликання Муси Магомедова, Схід України не готове до "вливанням" іноземних інвесторів тому, що для цього не забезпечені належні умови.
"Це рішення реалізоване. Яскраві приклади - Азербайджан і Грузія. Частина території цих країн окупована, іноді повідомляється про прикордонні сутички і навіть про ескалацію. Але, як нам відомо, іноземні інвестиції йдуть в ці країни рікою.
Звичайно, ми не можемо стверджувати, що будуються заводи і фабрики прямо на лініях розмежування, але на суміжних територіях економічний розвиток нікуди не дівається.
Наприклад, в Нахічеванської автономній республіці, має велику протяжність кордону з Вірменією, в 2017 році була створена зона вільної торгівлі з Туреччиною. Зараз розглядаються можливості її перетворення у вільну економічну зону.
Безумовно, наявність збройного конфлікту зменшує інвестиційну привабливість країни. Але при наявності верховенства права, відсутність політичного втручання (ручного управління) і низьких корупційні ризики іноземні інвестори вкладаються навіть у прифронтові області.
На жаль, Україна цього поки не змогла забезпечити ".
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі