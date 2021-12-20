Чи повинен президент вести переговори з терористами?

Багато піддали критиці дії президента в переговорах з Луцьким терористом. Зеленський вів переговори безпосередньо і виконав вимогу злочинця. Глава держави заявив, що своїми діями переслідував єдину мету, зберегти життя заручників.
На думку політичного аналітика Дмитра купиря, за рішення говорити з терористом Зеленський понесе політичну відповідальність, однак в цій ситуації таке рішення не можна називати неправильним.
Експерт додав, що переговори Зеленського з «луцьким терористом» не можуть бути прирівняні до можливості вести переговори з бойовиками на Донбасі і Україна не повинна звертати увагу на подібні спекуляції з боку РФ, а також поширювати такі помилкові судження у власному інформаційному просторі.
На думку експерта, незважаючи на позитивний результат, правоохоронні органи працювали не злагоджено, багато деталей не вдалося ідентифікувати вчасно і рішення приймалися із запізненням.
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