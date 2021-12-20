Чи повинен президент вести переговори з терористами?

19:27 22 липень Київ, Україна

Багато піддали критиці дії президента в переговорах з Луцьким терористом. Зеленський вів переговори безпосередньо і виконав вимогу злочинця. Глава держави заявив, що своїми діями переслідував єдину мету, зберегти життя заручників.

На думку політичного аналітика Дмитра купиря, за рішення говорити з терористом Зеленський понесе політичну відповідальність, однак в цій ситуації таке рішення не можна називати неправильним.

«Справа це президента? Ні, це не справа президента. Чи може президент брати участь в таких справах? Це політична відповідальність президента і вона буде. В цьому випадку президент вирішив вчинити саме таким чином. Я особисто проблеми в цьому не бачу і, як громадянин, вважаю, що головне, що обійшлося без жертв, але є питання до правоохоронних органів. Зокрема до того, чи правильно використовувалися ресурси », - сказав купиря.

Експерт додав, що переговори Зеленського з «луцьким терористом» не можуть бути прирівняні до можливості вести переговори з бойовиками на Донбасі і Україна не повинна звертати увагу на подібні спекуляції з боку РФ, а також поширювати такі помилкові судження у власному інформаційному просторі.

«Це кардинально різні речі. На Донбасі на нас напала Росія. Те, що там є терористи, - це просто один з режимів в якому Росія здійснює свою агресію », - сказав купиря.

На думку експерта, незважаючи на позитивний результат, правоохоронні органи працювали не злагоджено, багато деталей не вдалося ідентифікувати вчасно і рішення приймалися із запізненням.