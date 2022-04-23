Довгоочікувана допомога прибула в Україну

18 квітня стало відомо, що довгоочікувані винищувачі прибули до нашої країни. Заяви рашистів про повне захоплення повітряного простору окупантами – брехня, бо щодня українські військові збивали літаки, гелікоптери та БПЛА супротивника. В той же час, авіація зараз якщо і залишилася, то її кількість вкрай мала.

У США підтвердили, що Україна отримала винищувачі, які так довго просила. Про які саме летальні машини та їх кількість йдеться – не відомо. Однак не складно здогадатися, що це не новітні літаки НАТО. Тим не менш, українським пілотам не доведеться довго навчатись, перед тим, як почати працювати.

Необхідно зазначити, що авіація необхідна ЗСУ для початку наступу. Окрім винищувачів Україна має незабаром отримати (або вже отримала) перші партії систем ППО, які, на відміну від літаків, відповідають сучасним критеріям військових технологій.

Плюс до всього, США передають нашій країні далекобійну артилерію, щоб “знищувати аеродроми рашистів на їх території”. І якщо окупанти заявляли про своє "панування в повітрі" через пару днів після початку війни, то дуже цікаво буде побачити коментарі громадянських країн-агресора, коли вони щодня дізнаватимуться, що пілоти їхнього збройного угруповання знищуються щодня силами ЗСУ по кілька людей за день. .