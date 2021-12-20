Борги перед Шахтарями закриті, але вирішена проблема?

20:37 27 липень Київ, Україна

На думку директор Інституту енергетичних досліджень Дмитра Марунича, систематичні з'являються заборгованості перед шахтарями можна припинити тільки одним способом, провести повну реструктуризацію галузі.

«Кабміну потрібно віддати належне, що мільярди боргів були погашені. Це дозволило стабілізувати ситуацію на шахтах, принаймні припинилися акції протестів. Попередній уряд ігнорував проблеми державного вуглепрому. Ситуація з'явилася і накопичувалася. Це не сталося за три місяці Кабміну Шмигаль. Чи буде вирішена ця проблема системно, сказати складно. Довгі роки намагаються вирішити цю проблему і, як показує практика, навіть для 30 працюючих шахт це вирішити не вдається. Зараз на рівні Кабміну обговорюється два пілотних проекти, на які уряд ФРН готовий виділити гроші, і ці проекти будуть передбачати реструктуризацію цих підприємств і вирішення соціальних питань, в тому числі », - сказав Марунич.

Експерт додав, що частина вугледобувних підприємств в Україні не здатна виробляти вугілля за собівартістю, яка забезпечила б достатній дохід.

«Хто ж буде платити за такий дорогий вугілля? Потрібно поступово, з підтримкою з боку Заходу, зокрема ФРН, переходити до реструктуризації, в рамках якої приблизно половину державних шахт доведеться або законсервувати, або закрити. Тоді ця проблема буде вирішена », - прокоментував Дмитро Марунич.

Як відомо 30 червня гірники почали безстрокову акцію протесту під Офісом президента в Києві. В ОПУ заявили, що планують виділити ще 1 мільярд гривень на заборгованість перед шахтарями.