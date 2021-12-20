Борги перед «Нафтогазом» і опалювальний сезон

Численні борги перед «Нафтогазом»
загрожують опалювального сезону. В Україні 109 підприємств-тепловиків не виконали вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в рамках ПСО.
Експерт з питань енергетики Сергій Дяченко вважає, що ризиків для населення немає за умови продовження механізмів спецобязательств.
«Щороку« Нафтогаз »виступає з такою заявою, що опалювальний сезон під загрозою через борги. Тобто ситуація повториться: опалювальний сезон не зірветься. Хіба що в деяких окремих місцях початок опалювального сезону може затягнутися », - сказав Дяченко.
Енергетик зазначив, що «Нафтогаз» буде використовувати раніше напрацьовані механізми по окремих регіонах, де найбільші борги. Тому в тих місцях опалювальний сезон може розпочатися з затримкою.
«Опалювальний сезон в цілому не під загрозою, у нас величезні запаси газу ще з минулого року залишилися. Думаю, що завдяки цьому фінансовий стан «Нафтогазу» непогане і реальної загрози не існує, але є борги, з якими компанія буде боротися і починати походи до боржників », - уточнив Сергій Дяченко.
При цьому він звернув увагу, що ряд проблем може виникнути в регіонах, які обслуговують підприємства-тепловики, які заборгували.
На думку Дяченко, нинішні борги також пов'язані і з кризою, що виникла в результаті коронавируса.
«Є проблеми і з тим, що в результаті коронавируса погіршилася платіжна дисципліна і є кілька проблемних міст. Що може нашкодити серйозно, так це відхід від механізму спецобязательств. Зараз для цього невдала ситуація », - підсумував експерт.
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