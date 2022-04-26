Видобуток літію - вірна екологічна прірву

В середині липня віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович виступив з пафосною промовою, сенс якої зводився до того, що Європа знайшла чим підбадьорити економіку України. Цьому сприятиме підписаний з Євросоюзом меморандум про партнерство в сфері критичного сировини і батарей.

Справа в тому, що судомна продаж землі всім бажаючим, швидше за все, позбавить нас четвертого місця в рейтингу топових постачальників сільгосппродукції в ЄС. За місяць функціонування земельного ринку вже відомий ряд скандалів, коли десятки гектарів йшли за потрібне людям за безцінь. Що буде відбуватися на придбаних землях держава регулювати не в праві. Якщо говорити про європейський законодавстві в цій сфері, то бажає придбати землю зобов'язують обробляти на ній певні сільгоспкультури, і ці дії строго контролюються. Після придбання земельного наділу, існують певні рамки за її експлуатації, за які власник угідь виходити не має права. Це я до того, що висаджувати на своїй землі саме вигідні державі культури господар може і не захотіти. Так що там, він може взагалі не захотіти щось там висаджувати, а це ризик втратити такий потрібний нам ринок. Але зараз не про це.

Хочу обговорити перспективу України як країни, що експортує літій. Ще в січні цього року заступник голови Офісу президента Ігор Жовква зі щенячого радістю повідомив, мовляв нашій країні є що запропонувати самому Ілону Маску !! Це літій, поклади якого є на території України. Відразу скажу - торгувати сировиною набагато менш престижно і вигідно, ніж готовою продукцією. Звідси і ярлики типу сировинного придатка. Закуповувати втридорога товари, які виготовлені з того, що здобуто на твоїй землі, забезпечуючи при цьому робочі місця жителям іншої країни, так собі економіка. Прямо скажемо безглузде і нераціональне розбазарювання ресурсів.

Однак мене найбільше турбує зовсім не це. Як ви думаєте, чому великі країни вважають за краще купувати літій в Чилі і Болівії? Чому не ведуть видобуток на власних територіях? Ви правда вірите, що в США літію немає ?? Так це країна, що володіє найбільшими запасами літію в світі! На сьогоднішній день в штатах працює тільки один літієвий рудник Сільвер Пік в Неваді. П'ять тисяч тонн сировини на рік - це менше ніж два відсотки світового видобутку. Так у чому ж справа? Чому США не підминають під себе такий перспективний і грошове питання? А вся справа в тому, що видобуток літію - це не просто шкідливе для екології виробництво - це смерть всьому живому до самого обрію!

Видобувають літій методом випарювання. Багату літієм воду з підземних джерел перекачують в штучні басейни об'ємом в 20 футбольних полів кожен, де вона близько півтора років випаровується під сонцем. Колір води змінюється в залежності від концентрації найлегшого з металів, доходячи до отруйно-жовтого. Перетворюючись на пил, літій неминуче піднімається в повітря і отруює все живе навколо. Найменше, чим загрожує літієва пил - це сліпота. Гине риба, питна вода стає непридатною для вживання. Крім того вода є головним ресурсом для видобутку літію. Її катастрофічні скорочення зазначають місцеві жителі всіх розроблюваних родовищ.

Інша проблема - це очищення ропи від хлоридів натрію, калію і магнію, що передбачає застосування хімічних речовин, і тягне за собою просто гори різних шкідливих відходів.

Ось і закуповують США літій в Латинській Америці і Австралії, а переробляють в Китаї.

Способу утилізації літієвих батарей, визнаних токсичними відходами, поки не існує, оскільки очищення літію обходиться дорожче видобутку. За аналогією з ядерними відходами хочеться поцікавитися, а не поїде цей відпрацьований літій туди, звідки прибув? Але про це поки взагалі ніхто не думає, так само як і про те, якої непоправної шкоди екології завдасть початок масової видобутку літію в Україні. До наступної олімпіади є шанс побачити асоціативний картинку вже не з чорнобильським реактором, а з українськими літієвими родовищами.