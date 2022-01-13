"Ласкаво просимо в Україну" - кордони закриті. Чому туристичний бізнес України може зникнути

Кількість туристів у світі постійно зростає. Це пов'язано з безліччю причин: від збільшення тривалості життя в розвинених країнах до активного просування нових курортів.Але Україна, на жаль, екстрено закриває кордони та голосно грюкає дверима перед носом всіх іноземних держав. Зате сьогодні в 45 країнах світу повністю або за умови надання негативного результату тестування на COVID-19 відкритий в'їзд для всіх категорій українських громадян. Серед них Чорногорія, Болгарія, Словенія, Албанія, Великобританія, Латвія, Македонія, Сербія, Туреччина, Єгипет, США.Важливо розуміти, що туризм є локомотивом, який стоїть на чолі великої кількості суміжних галузей - авіації, логістики та перевезень, готельного та ресторанного бізнесу, івент-індустрії, навіть магазинів з товарами для туризму та сувенірів.За результатами соцдосліджень іноземний громадянин перебуває в Україні в середньому 2-4 дні та залишає щодня приблизно € 200. Якщо порахувати, що кожен день приїздять понад 10 000 іноземців, то за місяць закритих кордонів країна втратить мінімум 120 мільйонів євро.Тому іноземний турист для будь-якої країни - це, в першу чергу, інвестиції та прибуток.У ніч на 28 серпня сталося закриття кордонів. Вже через добу ми мали:скасування понад тисячі бронювань готелів по всій Україніскасування понад 100 бізнес-івентів тільки в Києвіскасування сотні рейсівнедопуск на рейси в Україну тисячі іноземців, яких просто завернули в аеропортах, а ті, хто вже прибув, змушені були доводити мету свого візиту.Створюється враження, що влада не поспішає заробляти гроші. А дійсно, навіщо нам ті іноземні інвестиції, адже куди краще знову взяти міжнародний мільярдний кредит і виплачувати його все життя не одному поколінню українців?За оптимістичними прогнозами, складеними експертами з туризму в березні-квітні, відновлення попиту на туристичні путівки мало відбутися на початку осені. Вся галузь в'їзного туризму та суміжні сфери щосили намагалися «пережити» цей форс-мажор і переформатували свою діяльність під нові запити клієнтів. Затамувавши подих, вони чекали, щоб після карантину хоч якось відбити свої втрати. Але завдяки цьому необачному рішенню їм світить суцільний «несезон».Постраждають привабливі туристичні міста, серед яких Київ, Львів, Одеса. Наприклад, до пандемії в середньому близько 70% туристів у Львові становили іноземці. Вони були, є і будуть головними годувальниками всіх суб'єктів туристичної галузі, готельної та ресторанної сфери.Місячна пауза в міжнародному туризмі ставить під загрозу не тільки вересень і жовтень - піковий час для ділових поїздок. Неважко спрогнозувати, що жоден іноземець після побаченого в попередні дні хаосу на українському кордоні не буде найближчим часом ризикувати летіти або планувати туристичний або бізнес-візит в Україну. Оскільки зараз для всього світу ми - країна несподіваних рішень. Негативних і необґрунтованих, на жаль.Крім того, бізнес, що працює - це бізнес, який платить податки державі. А тепер, шановний уряд, задумайся, кому потрібна країна, яка тільки бере, а натомість нічого не дає? Бо ви буквально змушуєте людей відмовитися від трудової діяльності без підтримки, підказок чи варіантів, що робити далі.Втрата провідних і досвідчених фахівців - це ще одна неприємність, з якою зіткнеться країна. Якість організації зустрічі та обслуговування іноземних туристів - це не просто відображення нашої гостинності, а імідж країни на міжнародній арені. Кожен гість повинен залишитися задоволеним і приємно захопленим, щоб повернутися знову. Кваліфіковані фахівці просто поїдуть за кордон шукати кращого життя та більш ніжного ставлення до своєї справи.Іноземний громадянин перебуває в Україні в середньому 2-4 дні і залишає щодня близько € 200.Втрата лояльності до державного керівництва теж має місце і вплив. Не слід забувати, що саме люди, які працюють над в'їзним туризмом, найбільш відповідальні за позитивний і привабливий образ нашої країни. Це люди, які несуть у світ меседж популяризації подорожей по Україні. Для них таке рішення уряду - удар нижче пояса, бо вкладені зусилля, енергія та час були просто знецінені.Всі ці непослідовні, хаотичні дії уряду нагадують патріотичний абсурд. Кажуть, закрили кордони заради нашого здоров'я та безпеки. Однак яке може бути здоров'я серед безсонних ночей, стресу та розхитаних нервів через невизначеність розвитку подій і страху за своє майбутнє? А про яку безпеку йдеться, коли на свята по всій країні проходили масштабні урочистості?І головне питання - навіщо закривати кордони, коли є і так багато фільтрів щодо недопущення поширення хвороби іноземними туристами?Підсумовуючи, на міжнародному рівні в результаті наша репутація вже «підмочена». Якщо уряд негайно не відчинить кордон, знадобляться роки для відродження майже «з нуля» галузей туризму та гостинності, для відновлення конструктивного діалогу з потенційними міжнародними інвесторами, для налагодження зв'язків зі світом. А ось скільки часу буде потрібно для відновлення довіри до влади, сказати вкрай важко.