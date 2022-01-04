Дмитро Разумков: чекаю рішення по державному бюджету 2021

15:01 23 серпень Київ, Україна

Спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив на брифінгу біля Верховної Ради, що чекає рішення по бюджету України. 1 вересня розпочнеться чергова сесія ВР і політик чекатиме закон про державний бюджет 2021 року.

"Ключовим, як для мене на наступній сесії питанням буде питання бюджету", - сказав він.

Разумков нагадав, що Кабмін повинен подати проект бюджету до 15 вересня. "Я сподіваюся, ми зможемо плідно над ним попрацювати, щоб зробити його більш якісним, і вже прийняти так, як це робилося і в минулому році, не під ялинку", - додав спікер парламенту.

Крім того, Разумков заявив, що багато питань залишилося ще з минулої сесії Ради. "Багато аспектів, які потрібно буде розглянути", - сказав він. Разумков також зазначив, що на рішення Ради вплинуть наближаються місцеві вибори.

"Я розумію, що деякі аспекти піар-складової в тих рішеннях, які будуть прийматися у Верховній раді, на жаль, також матимуть місце", - сказав він.

Як повідомляла прес-служба Верховна рада під час нової сесії восени 2020 роки не планує повертатися до специфічного режиму роботи, який був введений через коронавирусной інфекції. Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 25 серпня.