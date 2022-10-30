Для Росії немає поняття не прийнятних втрат

21:07 29 жовтня Київ, Україна

Ставлення агресора до людського життя, на жаль, відоме. Путінський режим неймовірно кровожерливий. Єдине, що цінує Путін та всі його сподвижники – гроші. Вся так звана “російська національна ідея” будується навколо грошей, які потрібні для отримання ще більших грошей, які використовуються для крадіжки, вбивства, шантажу, щоб заволодіти ще більшою кількістю грошей.

Поняття дружби, вірності, кохання, патріотизму існують лише до того часу, поки перед очима немає можливість заробити. Так, росіяни йдуть воювати заради грошей – власних і водночас путінських. Війна, розв'язана злим карликом – для отримання ще більшої кількості ресурсів, і як наслідок, грошей. Підтримка Путіна російськими елітами пояснюється можливістю безкарно красти.

Тому пропагандист, не побоюючись, заявляє про неіснуюче поняття “не прийнятних втрат”. Усі в Росії знають, що людське життя, наприклад, бійця російської армії, оцінюється екіпіруванням виданим йому військовим керівництвом. Чим її менше, тим дешевшим вважається життя російського солдата.