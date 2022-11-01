Для ху*ла генеральська відданість не варта нічого

10:32 01 листопада Київ, Україна





До сьогоднішнього дня лапін відповідав за оборону Сватово, де зараз наступають ЗСУ. Відставка отого генерала – це не просто заміна одного вбивці іншим. лапін - такий самий ніякий, прости Господи, полководець, як і більшість інших. Але звільнивши його, путлер остаточно прогнувся під радикальне крило, яке хоче воювати до останнього солдата і заробляти на війні. У публічній площині його представляють кадирка і



Раніше кадирка і пригожин зробили лапіна цапом відбувайлом після розгромної поразки окупаційних військ на Харківщині, хоча ті ж ху*ло і кадирка винні у нинішній ситуації не менше.



путлеру довелося обирати – кого призначити винним у поразках. Зрештою, він показав, що боїться кадирку більше, ніж цінує своїх генералів. лапін – це сакральна жертва. Якби яструби забажали ще пару «голів», ху*ло би підкорилося. Цікаві речі відбуваються в кацапії на тлі поразок на фронтах: генерала , якого кадирка хотів «опустити» у рядові і відправити в окопи, таки звільнили: йдеться про Олександра лапіна, який командував угрупуванням російських військ «Центр».До сьогоднішнього дня лапін відповідав за оборону Сватово, де зараз наступають ЗСУ. Відставка отого генерала – це не просто заміна одного вбивці іншим. лапін - такий самий ніякий, прости Господи, полководець, як і більшість інших. Але звільнивши його, путлер остаточно прогнувся під радикальне крило, яке хоче воювати до останнього солдата і заробляти на війні. У публічній площині його представляють кадирка і пригожин , які мають власні армії, непідконтрольні Генштабу рф.Раніше кадирка і пригожин зробили лапіна цапом відбувайлом після розгромної поразки окупаційних військ на Харківщині, хоча ті ж ху*ло і кадирка винні у нинішній ситуації не менше.путлеру довелося обирати – кого призначити винним у поразках. Зрештою, він показав, що боїться кадирку більше, ніж цінує своїх генералів. лапін – це сакральна жертва. Якби яструби забажали ще пару «голів», ху*ло би підкорилося.

Варто знати: Генерал лапін командував наступом на Київ з Сумщини і Чернігівщини. Саме його війська вчиняли воєнні злочини у Броварському районі, знищували Чернігів. І саме лапін відправив на Донбас «Бук», з якого збили малайзійський «Боїнг». У лапіна руки по лікоть у крові, і він до останнього був відданий фюреру. Тепер кожен з генералів побачив, що така відданість не вартує нічого.



І тут починається найцікавіше – як відреагують російські генерали, які побачили, що фюрер готовий їх «кинути» за першої ж потреби? путлер зрадив тих, хто виконує його накази, робить всю брудну справу в Україні.



Найперше, що можуть зробити генерали російської армії у відповідь – здавати ЗСУ позиції кадирівців і найманців пригожина. А там хто знає, може знайдуться й цікавіші варіанти…

Нагадаю, 29 жовтня стало відомо про смерть генерал-полковника армії рф Олександра лапіна. Медіа стверджує, що отримало повідомлення від власного анонімного джерела зі спецслужб. Джерело запевняє, що тіло лапіна виловили з Москва-ріки. Між тим кількома годинами раніше росЗМІ заявили, нібито російського генерала відправили у тритижневу відпустку.

Офіційного підтвердження загибелі звільненого генерала немає, але на місці, звідки дістали тіло начебто російського генерала, працювали медики, рятувальники і перевдягнені фсбшники...