Для чого Туреччина переглянула статус Айя-Софії

19:12 13 липень Київ, Україна

Новий статус Айя-Софії, з яким не погодилися багато країн, залишиться незмінним, заявив Президент Туреччини Тайіп Ердоган Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Замикула прокоментував такий "хід" Туреччини.



"Рішення влади Туреччини в цілому відповідає політиці, яку Реджеп Тайіп Ердоган і Партія Справедливості та Розвитку реалізовують протягом багатьох років. Йдеться про посилення позицій релігії в турецькій державі і суспільстві, своєрідною ісламізації, яка призводить до суттєвої трансформації релігійної політики держави, відмови від кемалістського курсу на секуляризацію.



В основі перегляду статусу Айя-Софії лежить комплекс причин. З одного боку, таке рішення посприяє зміцненню авторитету Ердогана серед релігійної частини населення Туреччини. В умовах економічної кризи, пандемії та присутності держави в регіональні конфлікти на Близькому Сході - це може стати елементом підвищення рейтингу.









Також, це ще раз підкреслює повагу, яке політик має до османському спадщини - адже, по суті, він відновлює імперський підхід до даного об'єкта. Будівля використовувалася як мечеть з часів захоплення Константинополя турками в 1453 році, і лише в 1935 році йому було надано статус музею. У нашій країні церква офіційно відділена від держави. Різні релігійні структури, які мають вплив в Україні, можуть робити різні заяви - в залежності від поглядів, які вони представляють. Однак їх ні в якому разі не можна сприймати як офіційну позицію української держави.

Офіційний Київ не повинен позначати своє ставлення до проблеми, яка має яскраво виражений релігійний контекст. Якщо ж сприймати рішення Ердогана як політичну акцію - то варто визнати, що це внутрішня справа Турецької Республіки, до якого, знову ж таки, Україна не має відношення. Єдиний момент, який може турбувати нашу країну (як і багато інших держав) - це забезпечення збереження історичної спадщини всесвітнього значення (що підкріплено статусом, наданим Айя-Софії з боку ЮНЕСКО). Однак - немає ніяких підстав для занепокоєння з цього приводу. Як уже зазначалося, за часів Османської імперії будівлю століттями використовувалося як мечеть - і збереглося як історична пам'ятка. Відносно його внутрішнього оздоблення - мозаїк, наявність яких суперечить ісламській традиції - влада Туреччини розглядають різні варіанти для того, щоб вирішити питання прийнятним для всіх зацікавлених сторін чином (можливо - під час мусульманських богослужінь їх будуть завішувати, або прикривати за рахунок використання спеціальних технологій освітлення ). Загроза цим найцінніших творів мистецтва відсутній. Єдиний момент, який може турбувати нашу країну (як і багато інших держав) - це забезпечення збереження історичної спадщини всесвітнього значення (що підкріплено статусом, наданим Айя-Софії з боку ЮНЕСКО). Однак - немає ніяких підстав для занепокоєння з цього приводу. Як уже зазначалося, за часів Османської імперії будівлю століттями використовувалося як мечеть - і збереглося як історична пам'ятка. Відносно його внутрішнього оздоблення - мозаїк, наявність яких суперечить ісламській традиції - влада Туреччини розглядають різні варіанти для того, щоб вирішити питання прийнятним для всіх зацікавлених сторін чином (можливо - під час мусульманських богослужінь їх будуть завішувати, або прикривати за рахунок використання спеціальних технологій освітлення ). Загроза цим найцінніших творів мистецтва відсутній.



Також не варто бити тривогу щодо можливих обмежень доступу в Айя-Софію для туристів. Зрештою - навпроти цього будинку розташована Блакитна Мечеть, діючий релігійний об'єкт, який в той же час відкрито для відвідувань. Швидше за все, такий же підхід буде використовуватися і в даному випадку ".