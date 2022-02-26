Для чого Путін підтримав вихід Британії з ЄС

На питання української журналістки про те, в чому конкретно полягав досить активний вплив росіян в кампанії по Brexit, відповідає кореспондент The Guardian Люк Хардінг.

- Тут потрібно розуміти, що точно такий же вплив кремлівських шпигунів і інтернет-тролів, який ми спостерігали в Америці, відбувся і в Великобританії, в моїй країні, тому що Путін ненавидить Європейський союз і всіляко підтримує Brexit.

Тому що він вважає, що вихід Британії з ЄС в першу чергу зашкодить Брюсселю, зашкодить європейській спільноті і водночас послабить Великобританію економічно і політично.

Тому те, що весь світ бачив у 2016 році, - це перш за все масштабна, найширша кампанія в соціальних мережах, метою якої було "натискати" на гострі, больові точки, як, наприклад, приплив емігрантів в ЄС з Сирії і тому подібні, щоб просувати меседжі на користь Brexit, за вихід з європейської спільноти.

Але, крім впливу за допомогою медіа, були також випадки класичного шпигунства за участю російського посольства в Лондоні і навіть самого посла того періоду, Олександра Яковенка, який зустрічався в Лондоні з низкою ключових фігур британської кампанії по виходу з ЄС. Один з цих людей зробив величезну політичну пожертву на суму приблизно 9 млн фунтів стерлінгів, і Яковенко запропонував цій людині, яку звуть Аарон Бенкс, зробити "золоту" угоду і проінвестувати проєкт в Сибіру. Потім посол запропонував містерові Бенксу "діамантову" угоду, а потім знову "золоту", і так далі.

Влітку 2016 року російського шпигуна виявили навіть у партії, що перемогла, яка виступала за вихід з ЄС. Вкрай сумно, що британський уряд на чолі з Борисом Джонсоном не прагне розслідувати те, що сталося, оскільки вони самі підтримують Brexit, і з політичних причин намагаються зам'яти цю справу.

Мені здається, західне суспільство, і в тому числі моя країна, досі повною мірою не усвідомили масштаби цього явища. Нещодавно комітет з розвідки і безпеки британського парламенту опублікував великий документ, який так і називався, - "Звіт про Росію". Там говориться, що Лондон перетворився в "Лондонград", ставши комфортною гаванню для відмивання грошей людьми з Москви. Не всі з них обов'язково є поганими людьми або злочинцями, але багато хто з них має тісні зв'язки з Кремлем.