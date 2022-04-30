Диверсії заради мобілізації

Як відомо, останні кілька днів, рашисти активно підривають власні нафтобази, військові склади та об'єкти інфраструктури. У той же час, це лише початок, тому що їм потрібно пролити багато крові свого населення. Так було, коли "бункерний" тільки прийшов до влади і під його керівництвом співробітники ФСБ здійснили теракти в кількох областях РФ, щоб розпочати другу чеченську війну. Про це докладно написав Олександр Литвиненко книзі “ФСБ підриває Росію”, а також побічно підтверджують задокументовані свідчення тих свідків.

Тепер відбуваються такі самі події. Проте рашистам, ніби відбили пам'ять. Для них, мабуть, є правдоподібним той факт, що пожежа на нафтобазі в Уссурійську – справа рук “бандерівців”. І “нічого страшного”, що Україна перебуває на іншому кінці світу. Але для ФСБ важливо, щоб “напад неонацистів” відчули навіть у найвіддаленіших куточках їхньої країни.

У той же час найсильніші удари припадають на прикордонні області. За словами місцевих рашистів у соціальних мережах, вони чують "бавовни" (так зомбовані називають вибухи, використовую "новояз"), їм мерехтять українські диверсанти. Регулярно трапляються пожежі на нафтобазах. Як повідомляють пропагандисти, "обстріл ведеться з української сторони". Проте вони не уточнюють, що українська сторона тимчасово окупована військами рашистів.

Нещодавно, на місці вибуху в Брянській області, були зафіксовані сліди зруйнованого БПЛА «Bayraktar». У той же час, громадянські РФ відразу ідентифікували у ворожому "БПЛА" залишки каністри з-під дизельного масла.

Здається, що варто трохи ретельніше розглянути черговий вибух, пожежу, “терористичну атаку” і все одразу стане зрозумілим – українська армія не могла цього зробити. Проте, рашисти не бажають знати правди. Їх влаштовує те виправдання, що їм ведуть мовлення з телевізора. Але це робиться не просто так.

Здійснюючи теракти на власній території під чужим прапором, спецслужби рашистів мають намір виправдати майбутню мобілізацію та, відповідно, запровадження воєнного стану. В той же час, якою б жорстокою і жахливою війна не була зараз, навіть найвідданіший путініс не готовий вирушити на фронт вмирати. Тому теракти в країні-агресорі продовжуватимуться і в них має загинути велика кількість людей, щоб страх рашистів затьмарила сліпа ненависть, і вони почали обмінювати свої дивани на полі бою.. Яким має бути масштаб трагедії, поки що до кінця не зрозуміло, однак, як сказав Лавров, “ядерну війну за нинішніх умов ми виключити не може”.