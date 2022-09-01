Диверсанти всюди

У ніч із 20 на 21 серпня було підірвано автомобіль, у якому перебувала Дарина Дугіна – дочка одного з головних ідеологів «російського світу» Олександра Дугіна. Як то кажуть "яблучко від яблуні не далеко падає". Ось і Даша була таким самим пропагандистом маячних путінських ідей про “надлюдей-росіян” та “нелюдей-українців”. Зокрема, вона заявляла, що "азовці - це не люди", тоді як її батько закликав вбивати українців.

Як повідомляють у ЗМІ, вибуховий пристрій було закладено в авто, що належало Дугіну старшому, і саме на нього готувався замах. Однак випадково, в машині опинилася Дарина. Так чи інакше, одного з пропагандистів було ліквідовано.

Але не це головне. З точністю не можна сказати, хто саме стоїть за мінуванням автомобіля, проте очевидно, що вибух вчинили люди, які є противниками режиму у кремлі. Крім того, регулярні підпали та вибухи військових складів, заводів, військкоматів, виведення з ладу залізничного полотна, яким перевозять техніку в Україну – все це говорить про активний антипутінський рух у росії та на тимчасово підконтрольній їй території. Більше того, цей рух не збирає безвольні мирні мітинги, а використовує методи, аналогічні методам ФСБ та чинної влади.

Час слів минув. Росіяни починають розуміти, що зло можна перемогти лише таким самим злом, оскільки путін розуміє лише мову сили. А фіктивні затримання, нібито реальних "злочинців" з фашистською символікою, дають зрозуміти, що спецслужби рф безсилі в затриманні диверсантів, що також збільшує їхню кількість по всій території країни.