Дистанційні заняття: які проблеми чекають на батьків

17:52 14 жовтень Київ, Україна

МОіН рекомендує школам піти на осінні канікули з 15 жовтня, а ВНЗ і коледжам перейти на дистанційне навчання.

Політолог Віталій Бала зазначив, що перехід на дистанційне навчання буде супроводжуватися певними проблемами, і батьки повинні заздалегідь до цього підготуватися.

«У будь-якому випадку, я думаю, що будуть проблеми з цим. Насправді ми не знаємо, скільки людей, але я припускаю, що у багатьох батьків, які будуть змушені одночасно ходити на роботу, будуть в цей період складності. Тому що виникне питання, з ким можна залишити дітей. Це перший серйозний момент, з точки зору трудової активності. По-друге, крім самих заяв про дистанційне навчання, уряд не дбає про тих громадян, у яких немає доступу до інтернету або комп'ютера», - сказав Бала.

Експерт зазначив, що уряд повинен був передбачити певні програми з підтримки таких громадян.

«Насправді, заяви, що лунають з боку чинної влади, про посилення, певні обмеження нібито і правильні, але можуть мати і негативні наслідки для окремих громадян», - додав він.

За його словами, черговий етап дистанційного навчання не може забезпечити всіх навчальних потреб учнів, і надалі це треба врахувати.