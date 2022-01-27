Дистанційне навчання першокласників - питання педагогічної майстерності вчителів

Якість дистанційного навчання першокласників залежить від педагогічної майстерності вчителів та вміння самих учнів адаптуватися до нових умов. Таку думку висловив виконавець обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет, повідомляють у МОН.
"Звичайно, діти повинні піти в школу, відчути її "дух", соціалізацію. Але як навчати дистанційно першокласників - це питання педагогічної майстерності вчителів.
Згадаймо перше весняне півріччя і те, як працювали в тих умовах викладачі: спочатку було певне несприйняття дистанційного формату, ступор. Але життя не стоїть на місці, і я вдячний нашим педагогам і педпрацівникам за те, що вони адаптувалися", - зазначив Сергій Шкарлет.
При цьому в міністерстві зазначають, що залишаються прихильниками традиційного формату навчання та відвідування шкіл.
"Ніхто дистанційне навчання не розцінює як 100% альтернативу. Тільки як додаток, форму певного змішаного навчання, як інструмент придбання додаткових знань з інформаційного простору, щоб посилити свої навички та здібності", - зазначають у відомстві.
Сергій Шкарлет також анонсував, що в жовтні 2020 буде розроблена Національна електронна освітня платформа на Open edX.
Платформа створюється у співпраці з Міністерством цифрової трансформації.
"У нас є напрацювання з наповнення освітнім контентом: телевізійні уроки, інформаційні матеріали, підручники та навчальні посібники.
Є засоби звичайного зв'язку, електронна пошта. Також це можуть бути заняття за індивідуальною системою, сімейною, патронатною системою освіти."
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