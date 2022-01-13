Дистанційне навчання гарантує проблеми та прогалини

21:51 31 серпень Київ, Україна

У новому навчальному році багато шкіл можуть повернутися до дистанційного навчання через пандемію коронавірусу. На думку телеведучого Олега Панюти, дистанційне навчання не підходить для маленьких дітей.



"Дистанційне навчання - це не те, про що я б мріяв. І не те, чого б я хотів дітям. Це не потрібна форма навчання, особливо для маленьких дітей. Адже соціалізація та знайомство зі світом через дотик - це дуже важливо для першокласників. Зараз учні молодшої школи матимуть можливість навчатися в офлайн режимі. Але якщо доведеться вчитися дистанційно, це забирає трохи більше часу і у батьків, і у вчителів, і у дітей.





Ну і, звичайно, зовсім інша справа, коли у тебе немає можливості перепитати, колективно прийти до згоди з того чи іншого питання. Адже людина має соціальну сутність. А якщо ти відірваний, відокремлений від колективу - це недобре.

Сподіваюся, що особливо на якість освіти це не вплине. Хоча є розуміння того, що наша українська освіта і ми всі - ще не готові до онлайну. Нам треба перебудовуватися. Це колосальні витрати - і психологічні, і матеріальні.



Чи будуть прогалини в навчанні - ми з'ясуємо пізніше. Але, наскільки я розумію (отримуючи інформацію з різних джерел), торішні першокласники вже практично забули те, що вчили в попередньому навчальному році.



Звичайно, багато що залежить від того, як батьки допомагали вчителям, наскільки діти відповідальні й сумлінні у пізнанні того чи іншого предмета. Адже онлайн освіта вимагає контролю. Це зовсім інший підхід до навчання. Підозрюю, що коли вчитель не має можливості перевірити знання кожного учня, прогалини та проблеми дійсно можуть бути ".