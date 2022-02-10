Директор ФБР: Деструктивний вплив Росії на вибори в США

10:32 18 вересень Київ, Україна

Росія продовжує спроби вплинути на виборчий процес у США і сподівається дискредитувати кандидата від демократів Джо Байдена . Про це 17 вересня заявив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофер Рей під час виступу в Палаті представників Конгресу США, відео опублікував у YouTube телеканал C-SPAN.



Глава ФБР зазначив, що на відміну від 2016 року, коли Росія вдавалася до хакерських атак на сервери Демократичної партії, в цьому році вона обмежується кампаніями по дезінформації.



"Ми бачимо дуже активні зусилля росіян щодо впливу на наші вибори у 2020 році за допомогою іноземного зловмисного впливу - соціальних мереж, державних ЗМІ тощо, - заявив Рей. - Росія намагається як посіяти ворожнечу, так і очорнити Джо Байдена".



У жовтні 2016 року влада США офіційно звинуватила Росію у взломі серверів американських партій, а також у втручанні в процес президентських виборів у країні. У грудні ЦРУ дійшло висновку, що Росія втручалася у вибори, щоб допомогти республіканцеві Дональду Трампу здобути перемогу. В опублікованій доповіді американської розвідки говорилося, що президент РФ Володимир Путін особисто наказав почати кампанію по втручанню в вибори в США.



Спецпрокурор Роберт Мюллер з травня 2017 року по березень 2019-го розслідував можливу змову оточення президента США з Кремлем і втручання РФ у американські вибори.



16 лютого 2018 року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення у справі про втручання в президентські вибори 2016 року 13 громадянам Росії і трьом компаніям. 24 березня генпрокурор США Вільям Барр направив Конгресу лист, в якому було сказано, що розслідування Мюллера не знайшло доказів свідомої змови Трампа та співробітників його передвиборчого штабу з Росією; також офіс Мюллера не зміг довести, що президент США протидіяв правосуддю. Однак факт втручання Росії у вибори під сумнів не ставився.



10 грудня 2019 року після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Вашингтоні державний секретар США Майк Помпео застеріг Росію від втручання в американські вибори 2020 року.



Вибори президента США мають відбутися в листопаді 2020 року. Головними суперниками стануть кандидат від Демократичної партії Байден і Трамп, який представляє Республіканську партію.



