Діалог Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова в Женеві не приніс результатів

Минула зустріч між міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та держсекретарем США Ентоні Блінкеним не дала результатів. Представники двох країн не зуміли дійти одноголосного висновку.

Зокрема, Блінкену не вдалося переконати Росію діяти дипломатичним шляхом для вирішення конфлікту на Донбасі. У той час як Лавров, не досяг мети Кремля, взяти зобов'язання з Америки, не приймати в НАТО і не постачати озброєння в Україну.

Якщо вимоги Блінкена обґрунтовані інтересами безпеки країн ЄС, НАТО та України, то вимоги Лаврова повною мірою суперечать принципам безпеки. Путін виставив нездійсненні вимоги для Заходу, щоб виправдати свою ймовірну агресію проти України, проте Америка спільно з ЄС розробила пакети санкцій, які не повинні дати можливості Росії зробити прорив на захід.

На жаль, мова дипломатії вже не є тим засобом, який здатний вирішити конфлікт на кордоні України. Якщо Захід не запровадить превентивні санкції сьогодні, то вже завтра Путін може ввести війська в Україну.