Діти, що живуть в зелених зонах менше схильні до стресу, менше страждають від шуму і мають більше можливостей для соціальних ігор

Дослідники з Університету Хасселт, Бельгія єдині в своїй думці про те, що виросли в зеленій середовищі діти мають більш високий рівень IQ.
Повідомляється, що вони проаналізували понад 600 дітей віком 10-15 років з різних регіонів і виявили прямий зв'язок між рівнем когнітивного розвитку і доступом до природи.
Так, підвищення щільності зелених насаджень всього на 3% збільшувало рівень IQ дитини, в середньому на 2,6 пунктів. Примітно, що закономірність була виявлена у дітей різного соціально-економічних верств.
Таким чином, роблять висновок дослідники, взаємозв'язок між природою і когнітивним розвитком пов'язана не тільки з вихованням і фінансовим становищем сім'ї.
Вчені припускають, що живуть в зелених зонах діти мають більш низький рівень стресу, менше страждають від шуму і мають більше можливостей для соціальних ігор.
Крім того, насадження забезпечують екологічні переваги, такі як зниження впливу забруднень повітря, шуму і спеки. Більш того, зелень сприяє зміцненню здоров'я і соціальної згуртованості дітей.
Повідомляється, що вони проаналізували понад 600 дітей віком 10-15 років з різних регіонів і виявили прямий зв'язок між рівнем когнітивного розвитку і доступом до природи.
Так, підвищення щільності зелених насаджень всього на 3% збільшувало рівень IQ дитини, в середньому на 2,6 пунктів. Примітно, що закономірність була виявлена у дітей різного соціально-економічних верств.
Таким чином, роблять висновок дослідники, взаємозв'язок між природою і когнітивним розвитком пов'язана не тільки з вихованням і фінансовим становищем сім'ї.
Вчені припускають, що живуть в зелених зонах діти мають більш низький рівень стресу, менше страждають від шуму і мають більше можливостей для соціальних ігор.
Крім того, насадження забезпечують екологічні переваги, такі як зниження впливу забруднень повітря, шуму і спеки. Більш того, зелень сприяє зміцненню здоров'я і соціальної згуртованості дітей.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі