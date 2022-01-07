Діти, що живуть в зелених зонах менше схильні до стресу, менше страждають від шуму і мають більше можливостей для соціальних ігор

12:37 26 серпень Київ, Україна

Дослідники з Університету Хасселт, Бельгія єдині в своїй думці про те, що виросли в зеленій середовищі діти мають більш високий рівень IQ.



Повідомляється, що вони проаналізували понад 600 дітей віком 10-15 років з різних регіонів і виявили прямий зв'язок між рівнем когнітивного розвитку і доступом до природи.



Так, підвищення щільності зелених насаджень всього на 3% збільшувало рівень IQ дитини, в середньому на 2,6 пунктів. Примітно, що закономірність була виявлена у дітей різного соціально-економічних верств.



Таким чином, роблять висновок дослідники, взаємозв'язок між природою і когнітивним розвитком пов'язана не тільки з вихованням і фінансовим становищем сім'ї.



Вчені припускають, що живуть в зелених зонах діти мають більш низький рівень стресу, менше страждають від шуму і мають більше можливостей для соціальних ігор.



Крім того, насадження забезпечують екологічні переваги, такі як зниження впливу забруднень повітря, шуму і спеки. Більш того, зелень сприяє зміцненню здоров'я і соціальної згуртованості дітей.