Діти чиновників воюватимуть в Україні не будуть

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального зателефонували до сина прес-секретаря бункерного діда Пєскова Миколі. Журналісти представилися співробітниками військового комісаріату і запросили сина однієї з голів Кремля, що говорять, з'явитися наступного дня у військкомат у зв'язку з оголошеною мобілізацією. Молодий Пєсков заявив, що він “на їхньому боці”, але при цьому додав, що добровольцем на фронт не піде і наголосив – “Якщо ви знаєте, що я пан Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там був. Я вирішуватиму це на іншому рівні”.

Той факт, що офіційних представників уряду РФ не закликатимуть на війну – логічно. Але це аж ніяк не стосується їхніх дітей. Усі вони є військовозобов'язаними і так само підлягають мобілізації, як і інші їхні співгромадяни.

Варто зазначити, що у своєму виступі 21 вересня Путін оголосив “часткову мобілізацію”. Пізніше було виставлено правовий документ про заклик резервістів. Однак у ньому не було жодних критеріїв “часткової мобілізації”, тобто бункерний дід знову обдурив свій народ – закликатимуть абсолютно всіх, а відсутній 7-й пункт у документі, в якому має вказуватися чисельність майбутнього “гарматного м'яса”, вказує на те, що мобілізація проходитиме до того часу, поки у Росії не закінчаться люди.

Очевидно, що “частковою” мобілізація називається саме тому, що діти чиновників, олігархів та близького оточення Путіна на фронт не вирушать. А ви росіяни й надалі залишайтеся "поза політикою" і слухайте Соловйова, Кисельова та Симоньян, чиї діти, до речі, також залишаться недоторканними для військкоматів.