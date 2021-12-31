Детінізація економіки вигідніше, ніж штрафи

20:02 18 серпень Київ, Україна

З вересня поновлюються перевірки бізнесу, щодо виявлення офіційно неоформлених працівників.

Співголова Податкового комітету в Союзі українських підприємців Тетяна Шевцова поділилася своєю думкою про ситуацію, що склалася:

"Сьогодні - така фіскальна політика держави. І ця філософія фіскальних нав'язливих ідей і страхів в стилі" все злодії, все не платять податки, бізнес створюють виключно з метою ухилитися від податків "не залежить від ковід. Це їх (сьогоднішніх) ідеологія. І економіку вона вбиває більше, ніж ковід.

Поки акцент не будуть зміщені на стимули детінізації, прозорості (саме стимули - ліберальні, економічно зрозумілі і прийнятні) - нічого доброго не варто очікувати. Під страхом перевірок і штрафів ефект пожвавлення і зростання економіки недосяжний.



А Україні якраз (на відміну від інших країн) - є куди рости. Детінізація 40% економіки може дати куди більший бюджетний ефект, ніж штрафи. Може ... Але в сьогоднішніх пріоритетах українських законодавців - страхи, штрафи і фіскальний тиск ".