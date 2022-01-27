Деркач погрожує "шокуючими фактами викриття"

09:33 11 вересень Київ, Україна

У відповідь на звинувачення США в спробі вплинути на президентські вибори 2020 року, нардеп Верховної Ради Андрій Деркач має намір виступити перед журналістами, яким відкриє шокуючі факти корупції у вищих колах США. Він категорично відкинув всі звинувачення, назвавши їх проявом помсти.

"Помста представників "Демокорапшн" в особі Байдена, Кента та Квін. Помста - невіддільна частина їхньої регулярної діяльності проти українських розслідувачів, журналістів, експертів, які розкривають все нові й нові схеми міжнародної корупції. Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів. На початку наступного тижня я вийду на пресконференцію з новими, шокуючими фактами викриття "демокорупції". Саме через витік інформації про майбутню пресконференцію, інформація про санкції вийшла саме сьогодні. "Демокорупціонери" дуже бояться. Тому що кожне слово, яке буде мною озвучене, підкріплене цифрами, документами та цікавими записами. Відмовлятися від пресконференції не буду: на кону - державна незалежність і суверенітет України", - написав Деркач.

Також він підкреслив, що ймовірно, буде судитися з Міністерством фінансів США.

"Така інформація з Міністерства фінансів США відкриває можливість відстоювати мої інтереси в правовому полі - в суді. Вважаю, що перемога в цьому випадку стане логічною відповіддю представникам ''ДемоКорупції'' в моїй боротьбі за захист національних інтересів України", - підкреслив Деркач.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США ввело персональні санкції проти позафракційного народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача та трьох громадян Росії. Відзначається, що санкції проти Деркача введені через його спроби вплинути на президентські вибори в США у 2020 році.