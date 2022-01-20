Денис Шмигаль: українці самі повинні забезпечити собі пенсії

Проаналізувавши обсяг доларової маси, що «лежить в Україні», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прийшов до висновку, що керівництво країни має всі можливості для створення власного Фондового ринку. Цей проєкт повинен стати для уряду пріоритетним, тому що бізнес і підприємці гостро потребують фінансової допомоги. Про це Шмигаль заявив в суботу, 5 вересня, на форумі МСП. Перезавантаження.

"Ми повинні створити Фондовий ринок для бізнесу та фізичних осіб в Україні, тому що це ресурс, який ми шукаємо ззовні, а в Україні лежать мільярди доларів. Тому це пріоритет, ми цим будемо займатися", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що з урахуванням наявних в країні фінансових ресурсів українці самі повинні забезпечити собі пенсії.

"Реально розуміючи демографічний прогноз розвитку України, я розумію, що для більшості тих, хто сидить в цьому залі, сучасна пенсійна система не зможе забезпечити пенсію, навіть тисячу гривень. Ми зобов'язані перейти на накопичувальну", - заявив він.

Раніше Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися, люди повертаються на роботу, що робить можливим зростання середньої зарплати вже найближчим часом.