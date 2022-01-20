Денис Шмигаль: українці самі повинні забезпечити собі пенсії

Проаналізувавши обсяг доларової маси, що «лежить в Україні», прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прийшов до висновку, що керівництво країни має всі можливості для створення власного Фондового ринку. Цей проєкт повинен стати для уряду пріоритетним, тому що бізнес і підприємці гостро потребують фінансової допомоги. Про це Шмигаль заявив в суботу, 5 вересня, на форумі МСП. Перезавантаження.
Він також зазначив, що з урахуванням наявних в країні фінансових ресурсів українці самі повинні забезпечити собі пенсії.
Раніше Шмигаль заявив, що економіка України почала відновлюватися, люди повертаються на роботу, що робить можливим зростання середньої зарплати вже найближчим часом.
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