Денис Шмигаль: через 15 років пенсій в Україні не буде

12:22 03 жовтень Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи перед студентами Львівської політехніки, заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.

Відео з лекцією прем'єра опублікували на офіційному Youtube-каналі Кабінету міністрів 3 жовтня. Сама лекція проходила 25 вересня. Під час свого виступу політик повідомив студентам, що через демографічну ситуацію в майбутньому один працездатний повинен буде своїми податками утримувати двох пенсіонерів. Зробити це практично неможливо, тому вже через 15 років держава "не зможе виплачувати пенсії", сказав Шмигаль.

"Буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення буде 1 до 2. Доведеться в два рази збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть збільшувати податки. Збільшення в два рази неможливе. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика", - сказав прем'єр.

Прем'єр пояснив, що вже у 2021 році Кабінет міністрів запустить накопичувальні пенсії: кожен працездатний зможе сам відкладати на старість. Держава буде платити всього лише "невелику соціальну пенсію", а інше потрібно буде збирати самостійно.

"Ми будемо в наступному році створювати накопичувальну пенсійну систему. І тоді будемо мати невелику соціальну пенсію від держави та мати кошти з накопичень", - сказав Шмигаль.

Але далеко не факт, що для України накопичувальні пенсії - панацея. Колишній міністр соцполітики Андрій Рева неодноразово заявляв, що це спочатку провальна ідея, яка ні до чого не приведе. Мовляв, багато країн вже пробували, і у них нічого не вийшло. Гарантувати, що зібрані гроші збережуться й збільшаться, ніхто не може.