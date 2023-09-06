Гроші залишають росію

10:47 23 серпня Київ, Україна

З дослідження Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування випливає, що з росії минулого року за кордон було виведено 243 млрд доларів, що становить 13,5% від ВВП. У той самий час член комітету з промисловості та торгівлі Олексій Канаєв сказав, що "такі фінансові коливання не є небезпечними для економіки росії". Він зазначив, що "минулий рік пройшов під знаком дуже сильного рубля і сьогодні темпи відтоку капіталу кратно знизилися".

Відтік капіталу знизився тільки тому, що більше половини тих, хто міг вивести гроші, вже це зробив. Невідомо, наскільки саме зменшився відтік капіталу. Більше того, указ путіна, що дозволяє залишати прибуток великому бізнесу за кордоном, якщо не збільшить, то принаймні збереже тенденцію виведення грошей із росії.

Що, як не виведення капіталу із країни, говорить про стан справ у державі? Не треба бути економічним експертом, щоб зрозуміти – якщо країна має сильну та привабливу економіку, не лише громадяни, а й іноземні інвестори вливають капітали туди. Негативне зростання в росії зміцнюється, а водночас, так само негативно, зміцнюється і економіка агресора.