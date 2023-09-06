Гроші потрібні лише для війни

07:05 22 серпня Київ, Україна

Військовий бюджет рф, як і минулого року, закінчився раніше. Незважаючи на те, що його було збільшено до 5 трлн рублів, вже до середини року його не стало. Але, ймовірно на превеликий подив путіна, гроші не дали можливості агресору досягти позитивного результату. Виявилось, що війну ніяк не купиш.

Тому окупанти вирішили виділити ще 5 трлн рублів на другу половину року, щоб не втратити можливості жити. При цьому в російській економіці і без того величезна дірка, інші федеральні бюджети вже скорочені.

Дивно, як ці чинуші можуть рішуче відправляти гроші туди, де є інтереси путіна і забирати їх звідти, де вже багато років їх не бачили десятки мільйонів росіян.