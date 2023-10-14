Грошей багато не буває, або міжкласова діра в рф

11:17 14 жовтня Київ, Україна

"Грошей немає, але ви тримаєтеся", - фраза, сказана Медведєвим під час зустрічі з народом, актуальна як ніколи. Звідки ж їм взятися, якщо уряд підвищив собі зарплату? Путін підписав укази про індексацію зарплати державних службовців на 5,5% з 1 жовтня 2023 року. Відповідні документи опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

У серпні на раді з питань національних проектів Путін заявив, що зарплати працівників бюджетної сфери "мають зростати як і в цілому по економіці". За його словами, з 1 січня 2024 року мінімальний розмір оплати праці буде підвищено на 18,5%,

"що має позитивно позначитися на доходах близько 4,8 млн російських працівників".

Мінімальна оплата праці Росії досі залишалася лише на рівні 16 242 рубля з початку 2023 року. Після індексації вона має становити 19 246 рублів. Підвищення становитиме 3 тис. рублів або приблизно 30 доларів. У той же час, за 2021 рік Путін отримав офіційну зарплату на 10,202 млн рублів або 850 160 рублів на місяць. 2022 року він підписав указ, який дозволяє вищим посадовим особам не декларувати відомості про доходи на час війни в Україні. Але логічно, що з 2021 року дохід диктатора впасти не міг. І навіть з огляду на показники дворічної давності підвищення на 5,5% означатиме, що зарплата Путіна зросте майже на 47 тис.. рублів або приблизно на 470 доларів на місяць. Показники решти держслужбовців, особливо в колах правлячих еліт, не сильно відрізнятимуться від показників зарплати бункерного.

Парадокс полягає в тому, що при спробі підрахунку стану Путіна та інших чиновників, рідко хто враховує їх офіційні зарплати через постійне збагачення шляхом крадіжки держкоштів на сотні мільярдів бюджетних рублів. Тому збільшення зарплат на 400 або навіть на 4000 доларів на добробут уряду РФ ніяк не вплине, чого не можна сказати про пересічних росіян.

Додаткові 30 доларів, якщо врахувати малоймовірну подію, коли рубль не обвалитися на той момент ще більше, дасть змогу бюджетникам купити зайвий буханець хліба на тиждень або відкласти ці гроші на пам'ятник зомбованому родичу, який вирушив “викорінювати фашизм” в Україні.

Замість того, щоб навести лад у власній державі, в тому числі, довести мінімальну оплату праці хоча б до рівня Боснії та Герцоговини у 330 доларів на місяць (Федерація Боснії та Герцоговини), Путін вирішив розпочати війну з Україною та витратити на неї всі гроші росіян.