День пам'яті жертв депортації народів Криму

У 1944 році, коли в Європі йшла війна проти німецьких фашистів, інші фашисти - проводили за наказом з Москви геноцид народів в Криму.

За офіційними даними, було депортовано 183 тис. 144 людини; по кримськотатарським джерел - понад 400 тисяч, з яких протягом перших півтора років померли близько 46%.

І сьогодні спадкоємці тих московських-фашистів намагаються продовжити справу своїх попередників і будь-якими способами знищити народ Криму.

Так, менше місяця тому (26-27 квітня) в режимі онлайн, проходило щорічний захід ОБСЄ, присвячений питанням захисту прав людини. Цього року організаторами виступило Шведське головування в ОБСЄ і Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ.

На нараді спробували виступити представники російських організацій з анексованого Криму. Як повідомляє російське інформагентство ТАСС, відповідні заявки подали голова організації «Білоруси Криму» Роман Чегринець, голова молодіжного парламенту Криму Максим Покатаєв, голова організації «Українська громада Криму» Анастасія Гридчина і депутат російської міськради Бахчисарая Ервін Мусаєв.

Але делегація України заздалегідь надіслала організаторам протест щодо можливого виступу проросійських учасників, зареєстрованих як представники громадськості Криму. Тепер невдалі учасники наради звинувачують організаторів в «русофобстві», а кримські ЗМІ пропонують читачам взяти участь в флешмобі для ОБСЄ ..

Виступити, за повідомленнями російських ЗМІ, вдалося тільки Мусаєву, який «розповів про боротьбу з коронавируса в Криму, молодіжні ініціативи на території республіки, а також про підготовку до виборів, які відбудуться в 2021 році».

Роман Чегринець повідомив, що кримчани, які подали заявку, «чекали 5:00», але можливості виступити не отримали: «Модератор через помічника передав нам, що для нас часу не вистачило». Коментуючи подію російському інформагентству «Крим», Чегринець розкритикував організаторів заходу і зазначив, що «Швеція підтвердила статус однієї з найбільш русофобські країн».

«Я брав участь більш ніж в десяти засіданнях ОБСЄ і ООН, але такого обурливого русофобства не було. Забирали слово, переривали виступ, але виступити давали », - сказав Чегринець в коментарі телеканалу« РЕН ТВ ».

Голова організації «Українська громада Криму» Анастасія Гридчина повідомила, що шведські організатори «підтвердили статус країни, для якої чуже поняття демократії».

Так, чому українська делегація влаштувала демарш?

Спроба представників підконтрольних Росії кримських організацій і відомств виступити на нараді ОБСЄ була припинена завдяки реакції української делегації, очолюваної постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні Євгеном Цимбалюком.

Як повідомила перша заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппаров: «напередодні заходу МЗС України направило Чинному головування ОБСЄ та Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, як співорганізаторів заходу, лист-протест,« в якому, зокрема, зазначалося марності участі таких організацій ».

«Шведське головування оперативно відреагувало на наше звернення і розповсюдило переглянутий список, в якому проти імен відповідних учасників була розміщена примітка, що їх участь заперечується, а також містилося застереження, що реєстрація учасників не означає підтримку з боку БДІПЛ або ОБСЄ статусу цих учасників і жодним чином не впливає на рішення ОБСЄ. Варто відзначити, що згаданий крок Головування є безпрецедентним з урахуванням специфіки питання про свободу участі НУО та його традиційно високої чутливості для ОБСЄ », - пояснила Джеппаров.

Однак під час наради делегація України була змушена двічі втрутитися, щоб відреагувати на провокації, повідомила Еміне Джеппаров. У першому випадку українська делегація вимагала від організаторів позбавити слова депутата російської міськради Бахчисарая Ервіна Мусаєва, який був зареєстрований на цій нараді як «помічник ректора Кримського федерального університету імені Вернадського». Однак в цьому випадку, вислухавши українську сторону, дозволили Мусаєву продовжити виступ, посилаючись на те, що він офіційно зареєстрований як доповідач.

«Українська делегація вдруге взяла слово, підкреслила неприйнятність того, що відбувається, і в знак протесту здійснила демарш і покинула робочу сесію конференції», - зазначила Еміне Джеппаров.

Другий раз українська делегація відреагувала на слова голови молодіжного парламенту Криму Максима Покатаєв, який зареєструвався на нараді ОБСЄ як експерт НВО «Міжнародна рада російських співвітчизників», і оголосив на початку свого виступу, що є представником «російського Криму».

«Делегація України також підняла питання процедури ведення засідання і закликала позбавити його слова. Модератор сесії швидко відреагував на вимогу української сторони і попросив Покатаєв називатися і виступати від імені організації, від якої він зареєстрований. Коли той відмовився це зробити, модератор його обірвав, вимкнув йому мікрофон і позбавив слова », - повідомила перша заступник міністра закордонних справ України.

Еміне Джеппаров підкреслила: і в першому, і в другому випадках, на підтримку територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, невід'ємною частиною якої є Крим і Севастополь, виступили офіційні делегації США, ЄС, Канади та Великобританії.

Як бачимо, Роман Чегринець і Анастасія Гридчина лише прикриваються назвами типу «Українська громада Криму», а насправді є представниками проросійських громадських об'єднань, які продовжити справу своїх попередників московських-фашистів і будь-якими способами знищити народ Криму.