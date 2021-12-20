день Катастрофи

27 нісана в 2021 році випадає на 8 квітня, саме в цей день в Ізраїлі та й по всьому світу згадуються євреї, полеглі жертвами нацистів під час Другої світової війни. Національний день пам'яті і жалоби або День пам'яті Катастрофи і героїзму був встановлений Кнесетом в 1951 році. О 10 годині ранку по всій країні звучить сирена, яка закликає всіх завмерти на дві хвилини там, де знаходишся і віддати данину пам'яті шести мільйонам звірячому замучених євреїв. Люди зупиняються на роботі, вдома, на вулиці, встають автомобілі і потяги, тільки для того, щоб передати наступним поколінням знання про мужність своїх співвітчизників, які знищувалися тільки за те, що з'явилася ідеологія, яка дозволила собі вирішувати хто гідний жити, а хто ні .

А пам'ятати треба, хоча б тому, що історія схильна повторюватися і поки десь жевріє хоч маленька іскорка, що можна ділити людей по будь-якою ознакою, ніхто не застрахований від спроби знищення, а значить часи загибелі й жаху можуть повернутися.

Минуло всього трохи більше місяця після того, як 27 січня 2021 року наш президент Володимир Зеленський «шанував усіх жертв Голокосту, жертв трагедії Бабиного Яру, всіх жертв Шоа», як на початку березня міськрада Тернополя оголосив про рішення перейменувати тернопільський міський стадіон на честь Романа Шухевича , якого Ізраїль сприймає не інакше як гауптмана 201-го батальйону СС шуцманшафти, про що негайно повідомив посол Ізраїлю в Україні. Речник МЗС Олег Ніколенко, на вимогу скасувати рішення про перейменування, відповів ізраїльській стороні, що одним із пріоритетів державної політики України є збереження національної пам'яті українського народу.

У підсумку, національна пам'ять України проти національної пам'яті Ізраїлю. У всіх своя правда. Чи може в даному випадку історія впливати на майбутнє? Безсумнівно, може. Кожен зробив або зробить свій вибір, який призведе до чогось ...