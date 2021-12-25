Справа Порошенка може бути не доведена до логічного кінця

Експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього Іван Ступак зазначив, що суд не прийме “плівки Медведчука” як докази проти Петра Порошенка: “Мій досвід роботи в Службі безпеки України каже, що шанси довести справу до логічного кінця в цьому кейсі. правоохоронців практично дорівнює нулю. Я залишаю невеликий шанс для того, щоб Феміда таки під тиском ухвалила якесь рішення не на користь Петра Олексійовича. У нашій країні будь-які докази у кримінальному провадженні мають бути отримані законним шляхом, зокрема через рішення суду. Наприклад, якщо проводяться заходи спеціальні з прослуховування, спостереження за людиною, проникнення в його приміщення, розкриття його електронної пошти, автомобіля — необхідна санкція суду, слідчого судді. Після отримання санкцій у рамках якоїсь оперативно-розшукової справи, або контррозвідувальної справи, або кримінального провадження правоохоронці проводять усі заходи, збирають усі докази, а потім передають до суду. Особисто у мене питань в оригінальності цих записів не виникає. Тому що можна змонтувати запис у 5-10 хвилин, але не кілька годин. Я певен, що так воно й було. Питання - як були отримані ці докази. Вони були отримані, на мою думку, 7 років тому. Один із топ-керівників СБУ проводив такі записи, і складав собі у “шухлядку” на “успішну” старість. І після зміни влади записи стали в нагоді, вони були передані до Офісу президента, а також були опубліковані в мережі”.

Тобто записи, згідно із законом, були отримані незаконним шляхом, а отже, не можуть бути прийняті судом як докази.. Проте залишається шанс, що саме пан Медведчук та колишній міністр енергетики Володимир Демчишин свідчать проти Порошенка. Саме їхні показання можуть бути прийняті судом як докази причетності колишнього президента до “вугільної справи”. Але надія на це дуже мала. Димчишим, у свою чергу, уже втік із країни. Втім, Петро Олексійович також залишив Україну, проте обіцяв повернутись у січні.

Порошенко всіляко затягуватиме своє повернення, бо йому вкрай не вигідно брати участь у суді. До того ж, суд задовольнив клопотання прокуратури про арешт Петра Олексійовича з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Боротьба з українськими олігархами вперше набула таких масштабів. Ще жодного разу колишній президент, за винятком, мабуть, Януковича, не опинявся на лаві підсудних. Жалюгідна спроба організувати проплачений Майдан не призвела до успіху. Тепер апарат президент зробив свій хід, який поки що не змушує сумніватися в рішучості дій президента Володимира Зеленського перемогти олігархію в країні.