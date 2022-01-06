Справа Навального. Реакція світової спільноти.

14:37 25 квітень Київ, Україна

Абсолютна більшість депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) проголосували за ухвалення резолюції щодо Олексія Навального. Парламентарі визнали незаконним затримання та арешт лідера російської опозиції в рамках справи «Ів Роше». На їхню думку, затримання Навального порушує рішення Європейського суду з прав людини, а як наслідок і Європейську конвенцію з прав людини. Депутати ПАРЄ впевнені, що політика засудили у справі, в якій немає ніякого складу злочину. Втім, російська делегація в ПАРЄ заявляє, що Росія не має наміру виконувати вимоги структур Ради Європи.



Як написав в своєму Telegram-каналі депутат Держдуми і член делегації Росії в ПАРЄ Петро Толстой «ПАРЄ прийняла резолюцію по Навальному. Росія не виконуватиме політизовані рішення ЄСПЛ і інших інститутів Ради Європи ні щодо Криму, ні щодо Навального, ні будь-які інші резолюції, якщо вони прийняті за відсутності нашої делегації, суперечать нашій Конституції або рішенням російського суду». Також Толстой відкидає будь які політичні мотиви ув’язнення Навального і стверджує, що того було засуджено за шахрайство.

Справа «Ів Роше», через яку Навальний зараз знаходиться в колонії, дійсно формально пов'язана з фінансами. Але це лише формальний привід ізолювати опозиціонера. Безпосередньо «політичних» статей в КК РФ на сьогоднішній день немає. Тому влада Кремля була змушена знайти спосіб для арешту Навального.

Кілька років тому рішення російського суду було оскаржено захистом Навального в Страсбурзі. Тоді ЄСПЛ постановив, що воно порушує статтю 7 Європейської конвенції з прав людини. Таке рішення говорить про те, що європейський суд не знайшов в діянні Навального, за яке його судили, складу злочину за національним законодавством. Але ЄСПЛ не має повноважень скасовувати рішення національних судів. В результаті він лише ухвалив, що російський суд повинен переглянути свій вердикт з урахуванням виявлених порушень. Після цього Верховний суд РФ переглянув справу опозиціонера, але навіть врахувавши, що діяння, за яке судять Навального, не є злочином, визнав провину політика.

У зв’язку з тим, що при розгляді справи Навального була порушено стаття 7 Конвенції, Комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини дійшов висновку, що після перегляду справи підсудний не може бути визнаний винним, так як він по суті не зробив нічого протизаконного.

Тому ПАРЄ вважає, що подальше затримання і арешт Навального не має законної сили. Росія повинна була виконати, але не виконала, тимчасове рішення ЄСПЛ про забезпечувальну міру і звільнити його на час розгляду в зв'язку із загрозою життю. У резолюції ПАРЄ також висловлюється занепокоєння умовами утримання Навального, які, можливо, порушують його права. Щоб перевірити це побоювання, організація запрошує Комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню відвідати Навального і закликає російську делегацію до співпраці.

Раніше чотири спецдоповідача ООН Тлаленгі Мофокенг (з питань фізичного та розумового здоров'я), Ірен Хан (з питань про захист права на свободу думок), Нільс Мельцер (з питань про катування та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання) і Морріс Тидбол -Бінц (з питань про позасудові страти, страти без належного судового розгляду або довільні страти) заявили, що в поточних умовах життя Навального загрожує «серйозна небезпека» і йому потрібна термінова «медична евакуація» з Росії. Вони відзначають неприпустимі умови утримання Навального і пишуть, що він поміщений під варту незаконно, а його отруєння не було розслідувано російською владою. Вони вважають, що «все це є частиною навмисної відплати йому за критику влади Росії і грубе порушення його прав людини».

Незважаючи на те, що Росія самостійно взяла на себе зобов'язання щодо виконання вимог структур Ради Європи, а Москва також формально визнала, що питання порушення прав людини є наднаціональним і не входить в число суверенних питань окремих держав, Кремль не йде ні на які поступки у справі Навального. Мабуть ця справа знаходиться на думку Кремля за межею «червоної лінії», про яку розповідав у своєму посланні Путін.