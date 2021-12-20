Справа Майдана: Віктор Янукович 11 разів зв'язувався з Володимиром Путіним телефоном

У цей період керівники правоохоронних органів та колишній президент Янукович по спеціальному урядовому зв'язку з’єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації та керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з'єднань із президентом Росії Путіним”, - повідомив заступник голови департаменту у справі Майдану Офісу Генерального прокурора України Денис Іванов.

Серед інших високопосадовців і представників закону, які тримали зв'язок з Росією, на той момент були: колишній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко, який 12 разів дзвонив голові МВС РФ Колькольцеву; колишній голова СБУ Олександр Якименко дзвонив тричі директору ФСБ Бортникову.

Оскільки злочинні представники української влади зв'язувалися з російськими колегами за допомогою урядового зв'язку, то почути, про що вони говорили, неможливо. Однак суть розмови, ймовірно, полягала в консультації у російських чиновників з приводу подій і дій, які вони повинні цим подіям протиставити. Виходячи з цього, наказ про дозвіл стрілянини було надано вищим керівництвом РФ.

2014 показав, що Росія ніколи не була “братською країною”, про що в Кремлі заявляли з моменту здобуття незалежності. Володимир Путін є злочинцем №1 для українського народу. Він має бути засуджений згідно з світовим правом і понести заслужене покарання.