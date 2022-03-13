Дефолт у Росії не за горами

Дефолт - невиконання боргової позики, тобто неоплата своєчасно відсотків або основного боргу за борговими зобов'язаннями або за умовами договору про випуск облігаційної позики. У масштабах країни це означає, що світові компанії не співпрацюватимуть із державою, оскільки існує “вкрай висока ймовірність”, що уряд не виплатить гроші за послуги та товари.. На внутрішньому ринку – невиплата зарплат співробітникам, тому що у банків нічого очікувати коштів видавати гроші роботодавцям, насамперед на держпідприємствах.

Економісти країни-окупанта прогнозують тотальне зубожіння населення, зниження рівня життя на рівень 1995 року, коли люди не отримували зарплати протягом кількох місяців або замість грошей отримували продукцію, що виробляється підприємством.

За прогнозами різних аналітиків, дефолт у рашистів має статися у період із квітня по вересень 2022 року.

Крім того, що жителі країни-агресора не зможуть отримувати гроші, на них очікує безробіття, порожні полиці магазинів, голод. У зв'язку з цим зростатиме злочинність.

Надія на допомогу Китаю залишається і, ймовірно, Пекін продовжуватиме співпрацювати з агресором, проте на вигідних умовах. Безальтернативна ситуація в купівлі/продажі товарів, призведе до того, що російські товари скуповуватимуться за безцінь, а китайські купуватимуться дорожче за звичайне.

Такою є ціна за вбивство українців, порушення територіальної цілісності нашої країни та бездіяльність росіян. Мирні мітинги проти кривавого режиму не змінять ситуацію. Доки люди не візьмуть до рук зброю і не почнуть штурмувати Кремль, ситуація в їхній країні не зміниться. У той же час, економісти відзначають, що навіть якщо уявити, що окупація припинитися "у цю ж секунду" дефолту уникнути не вдасться. За все треба платити. Бездіяльність зараз призведе до реальних жертв росіян у майбутньому.