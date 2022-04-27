Дід із кремля загрожує консервними банками

З переваг підводного флоту Росії – те, що їхні двигуни працюють практично безшумно, а на підводних човнах типу "Новоросійськ" і "Ростов-на-Дону" можна розмістити крилаті ракети типу "Калібр-ПЛ". Субмарини можуть навіть не виринати на поверхню, щоб запустити деякі види озброєння. Однак підводні човни цього класу можуть вміщати лише 4 крилаті ракети на борту. Тому головним їх плюсом залишається можливість "безболісно" підійти якомога ближче до берега, що збільшує дальність польоту ракети над землею.

Підводні човни не здатні повноцінно замінити потоплений флагман Чорноморського флоту Росії "москва", але Росія може використати їх потенціал у пропагандистських цілях: мовляв, дивіться, ми все ще загрожуємо Україні з моря. При цьому посилити військову присутність у Чорному морі країна-агресор нездатна, оскільки Туреччина закрила протоку Босфор для її військових судів.

14 квітня українські ракети "Нептун" знищили флагман російського флоту – крейсер москва, провести рятувальну операцію та евакуювати екіпаж не вдалося.

Стало відомо, що вижили лише 14 моряків. Доля решти 496 членів екіпажу невідома.

Про гру біцепсами та безпідставні загрози всі знають. І знають наскільки безпорадний кремлівський старий, …хоча і безбашенный – то просто бреше, то червону кнопку тисне…