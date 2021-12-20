Децентралізація - величезна системна проблема

21:11 07 липень Київ, Україна

Термін «децентралізація» не сходить з вуст українських реформаторів. Фактично, він став позитивним брендом, який використовують в своїх кампаніях практично всі політичні сили і течії.

PR-консультант Іван Толкачов роз'яснив, що ж не так з децентралізацією в Україні

Головною суттю децентралізації є передача повноважень на рівень об'єднаних територіальних громад. Щоб не "Київ" і не "область", а самі місцеві жителі вирішували, як і куди розвивати їхній населений пункт. Відмінний посил, який не може викликати критики.





Але, насправді, за досить привабливим фасадом ховається величезна системна проблема. У місцевих громад просто відсутні фінансові ресурси для здійснення своїх повноважень.

За ідеєю, коли визначалася територія об'єднаних громад, одним з найважливіших принципів була "спроможність" - можливість громади самостійно вирішувати всі свої проблеми (в тому числі і фінансові). Але не сталося. Громадам не вистачає власних коштів, і значна частина грошей спускається з "центру" як бюджетна субвенція. В середньому, дотація становить від 30 до 50% незалежно від області або розміру громади.

Наприклад, в бюджеті за 2019 рік у глибоко аграрної Велікокучугуровской ОТГ Чернівецькій області (бюджет 77,5 млн. грн. при 14 тис. жителів) субвенції становлять 30%. А в бюджеті індустріального Кам'янського Дніпропетровської області (2,8 млрд. Грн. І 240 тис. жителів) на субвенції припадає 42%. У громадах Донецької та Луганської області (навіть там, де не було бойових дій) ситуація ще гірше. Частка субвенцій у місцевому бюджеті може становити 60-65%.

Щасливим винятком з цього правила є Київ і найбільші міста. У них з місцевими фінансами повний порядок. І саме бажанням отримати прибутковий місто пояснюється висока напруга виборчої боротьби в них. До речі, створення чергової партії мерів і постійні конфлікти градоначальників з президентом - теж слід трактувати як наслідок цієї фінансової свободи. Правда, президент вважає за краще називати різкі заяви мерів "сепаратизмом, який вони прикривають децентралізацією". Але це вже політика.

Отже, повернемося до місцевих бюджетів. Основними джерелами власних фінансів є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та податок на прибуток. Іноді їх сукупна частка може становити до 90% всіх власних коштів. Але проблема в тому, що всі значущі підприємства зареєстровані або в обласному центрі, або в Києві. Там же вони і платять податки. Місцевим громадам, залишаються відходи виробництва і дірка від бублика. Та й стабільно працюючих підприємств (особливо великих промислових) не так і багато. Розраховувати ж на приватних підприємців, особливо в глибинці, не доводиться. Тепер з податку на доходи фізосіб. У регіонах зарплати не набагато відрізняються від мінімальних. Тому і фінансовий результат оподаткування незавидний. І в будь-якому випадку - тільки 60% зібраних коштів залишається в ОТГ. Решта відправляється "наверх", щоб потім повернутися в вигляді субвенції.

У сільськогосподарських регіонах важливим джерелом наповнення бюджету є плата за землю. Розмір інших податків і зборів настільки незначний, що не завжди покриває витрати на їх адміністрування.

В результаті маємо стабільну ситуацію, коли повноваження і відповідальність вже передані на рівень ОТГ. А питання передачі ресурсів тільки обіцяють розглянути. Але чомусь це рішення з року в рік відкладається. Як підсумок - формально незалежне в своїх рішеннях місцеве самоврядування знаходиться під жорстким контролем з боку "центру". Адже, хто дівчину вечеряє, той її і танцює.



Всі президенти і практично всі уряди обіцяли і обіцяють позитивні зрушення. Але хто ж випустить зі своїх рук контроль за ресурсом, а значить людьми, а отже - голосами виборців і надією на новий термін.