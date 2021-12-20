Децентралізація - величезна системна проблема

21:11 07 липень Київ, Україна

Термін «децентралізація» не сходить з вуст українських реформаторів. Фактично, він став позитивним брендом, який використовують в своїх кампаніях практично всі політичні сили і течії.
PR-консультант Іван Толкачов роз'яснив, що ж не так з децентралізацією в Україні
 
Головною суттю децентралізації є передача повноважень на рівень об'єднаних територіальних громад. Щоб не "Київ" і не "область", а самі місцеві жителі вирішували, як і куди розвивати їхній населений пункт. Відмінний посил, який не може викликати критики.

Але, насправді, за досить привабливим фасадом ховається величезна системна проблема. У місцевих громад просто відсутні фінансові ресурси для здійснення своїх повноважень.
фото: карта территориальных громад
 
За ідеєю, коли визначалася територія об'єднаних громад, одним з найважливіших принципів була "спроможність" - можливість громади самостійно вирішувати всі свої проблеми (в тому числі і фінансові). Але не сталося. Громадам не вистачає власних коштів, і значна частина грошей спускається з "центру" як бюджетна субвенція. В середньому, дотація становить від 30 до 50% незалежно від області або розміру громади.
 
Наприклад, в бюджеті за 2019 рік у глибоко аграрної Велікокучугуровской ОТГ Чернівецькій області (бюджет 77,5 млн. грн. при 14 тис. жителів) субвенції становлять 30%. А в бюджеті індустріального Кам'янського Дніпропетровської області (2,8 млрд. Грн. І 240 тис. жителів) на субвенції припадає 42%. У громадах Донецької та Луганської області (навіть там, де не було бойових дій) ситуація ще гірше. Частка субвенцій у місцевому бюджеті може становити 60-65%.
 
Щасливим винятком з цього правила є Київ і найбільші міста. У них з місцевими фінансами повний порядок. І саме бажанням отримати прибутковий місто пояснюється висока напруга виборчої боротьби в них. До речі, створення чергової партії мерів і постійні конфлікти градоначальників з президентом - теж слід трактувати як наслідок цієї фінансової свободи. Правда, президент вважає за краще називати різкі заяви мерів "сепаратизмом, який вони прикривають децентралізацією". Але це вже політика.
фото: карта Украины
Отже, повернемося до місцевих бюджетів. Основними джерелами власних фінансів є податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та податок на прибуток. Іноді їх сукупна частка може становити до 90% всіх власних коштів. Але проблема в тому, що всі значущі підприємства зареєстровані або в обласному центрі, або в Києві. Там же вони і платять податки. Місцевим громадам, залишаються відходи виробництва і дірка від бублика. Та й стабільно працюючих підприємств (особливо великих промислових) не так і багато. Розраховувати ж на приватних підприємців, особливо в глибинці, не доводиться. Тепер з податку на доходи фізосіб. У регіонах зарплати не набагато відрізняються від мінімальних. Тому і фінансовий результат оподаткування незавидний. І в будь-якому випадку - тільки 60% зібраних коштів залишається в ОТГ. Решта відправляється "наверх", щоб потім повернутися в вигляді субвенції.
 
У сільськогосподарських регіонах важливим джерелом наповнення бюджету є плата за землю. Розмір інших податків і зборів настільки незначний, що не завжди покриває витрати на їх адміністрування.
фото: график затрат на регионы
В результаті маємо стабільну ситуацію, коли повноваження і відповідальність вже передані на рівень ОТГ. А питання передачі ресурсів тільки обіцяють розглянути. Але чомусь це рішення з року в рік відкладається. Як підсумок - формально незалежне в своїх рішеннях місцеве самоврядування знаходиться під жорстким контролем з боку "центру". Адже, хто дівчину вечеряє, той її і танцює.

Всі президенти і практично всі уряди обіцяли і обіцяють позитивні зрушення. Але хто ж випустить зі своїх рук контроль за ресурсом, а значить людьми, а отже - голосами виборців і надією на новий термін.