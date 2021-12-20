Данилов: Чому не працюють Мінські угоди

06:55 10 липень Київ, Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що мінські домовленості не працюють так, як би хотілося. З моменту їх підписання відбулося багато змін.

"З того періоду часу, коли вони підписувалися, і зараз - це вже зовсім інша ситуація. Дуже багато змін за цей час відбулося. Більш того, там підписи тих людей, які були під мінських угодами, на той час і те, що є сьогодні, це зовсім інший світ, зовсім інші процеси відбуваються ", - сказав Данилов.

Він також зазначив, що не розуміє на якій підставі Росія вважає, що Україна повинна міняти Конституцію, для того щоб дати автономію непідконтрольним територіям.

"Я не розумію, яким чином і на підставі чого Росія вважає, що ми повинні міняти Конституцію. Ми ж не ліземо Росії говорити: "Змінюйте свою Конституцію". І чому ми повинні під тиском змінювати свою Конституцію ?! ", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо! Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що мінські угоди більше не відображають реалії в Донбасі і закликав Захід підтримати їх перегляд.