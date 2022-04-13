Дайте ж нам грошей або газові біди України

12 липня президент Зеленський провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель за двома дуже чутливим питанням: збереження транзиту газу в Європу після запуску Північного потоку-2, і обговорення ситуації з Донбасом. Почав він як завжди добре, чого варті його впевнені заяви при підготовці візиту. Пам'ятається, що українському обивателю інформація про майбутню поїздку подавалася в контексті: поїду і озвучу фрау Меркель суму компенсації за те, що богомерзких проект СП-2 підтримали і грошей за транзит позбавили. Навіть сума називалася - 2-3 мільярди євро і взагалі, якщо треба комісію створимо і обсяг компенсації визначимо.

Очевидно розмову повернув в невигідне русло і «мадам» Меркель, як її Зеленський назвав, єдине що пообіцяла - це «подумати про можливість обговорити» надання компенсації. Тільки і всього. Ну звичайно вона ще раз підкреслила ..., запевнила ..., пообіцяла ... Головне Зеленський навіть від цієї порожньої балаканини минає вже цієї осені канцлера залишився «в цілому задоволений», особливо тим, що зустріч виявилася «несподівано довгої».

Другим питанням, яке планувалося обговорити в ході зустрічі був Донбас. Тут також приємного мало, пані канцлер закликала Україну виконати план кластерів Донбасом, а це як не крути Мінські угоди, хоч і розбиті на складові частини. Зеленський пообіцяв кластери виконати, хоча обіцяти, як відомо не означає одружитися, а, знаючи як українське керівництво слово тримає, я б на місці Меркель серйозно на кластери не розраховувала.

З міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер Зеленський взагалі зустріч скасував. Очевидно, що позиція ФРН з надання зброї, будь-то наступальна або оборонне, давно зрозуміла, так само як і щодо членства в Альянсі. Країна має на своїй території військовий конфлікт не отримає жодного, ні другого, ні третього. Ну тоді і час втрачати нема чого, випросити бодай публічну обіцянку подумати про військову допомогу не вийде.

За підсумком головним прибутком Зеленського від поїздки стала фоточка з Меркель, ну а що, в артистичних колах дуже цінне придбання. Ну любить Зеленський в суспільстві можновладців крутитися, цього у нього не відняти, ну а більш-менш серйозне питання вирішити, на це політичної ваги не вистачає.

Як тільки стало відомо, що за СП-2 компенсації як такої і не буде зовсім, з'явилася ідея просити грошей за «Турецький потік». З вимогою відшкодувати збитки України від втрати південного газового транзиту, які становлять близько 450 млн доларів на рік, виступила директор Центру глобалістики «Стратегія XXI» Оксана Іщук. При цьому вона підкреслила, що позбавляють доходу Україну держави-члени ЄС Болгарія і Угорщина, а також Сербія - як країна кандидат.

Залишається гадати які ще «втрати» українські політики захочуть звісити на Євросоюз. Де ще захочуть зрубати пару трійку мільярдів євро, які розчиняться в чиїхось кишенях швидше, ніж ложка цукру в теплому чаї.

Цікавий момент озвучив гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон, заявивши, що фізичний транзит газу з Європи в Україну неможливий через Словаччини, країни, яка до слова кажучи, член ЄС і НАТО вже з 2004 року. Виходить, що весь цей час коли ми купували реверсний газ з Європи ми користувалися російським газом просто називаючи його «віртуальним реверсом» і переплачуючи за це величезні гроші, а нам заявляють, що ми при цьому ще й економимо по 10-20 доларів за 1000 кубометрів . Мовляв купуй ми у Газпрому напряму, це було б в два рази дорожче. Як виходить, що той же газ, тільки з маржею посередників, економить наші гроші - загадка природи. Хоча отримуючи платіжку за комунальні послуги мешканці України цієї економії не спостерігають.

Що чекає нас у майбутньому опалювальному сезоні передбачити важко, адже Європа різко збільшила споживання газу і поки навіть не має можливості закачувати його в підземні сховища для власних потреб цієї зими. Додайте сюди скажений попит на газ в Азії, що також впливає на зростання ціни і вуглецевий податок, який просуває Європа. На європейських постачальників надії теж немає, пам'ятається як в грудні 2020 року відразу три європейські країни Польща, Угорщина і Словаччина припинили поставки блакитного палива в Україну.

Ось так проявляється єдність і рішучість європейських країн допомагати Україні на шляху до євроінтеграції. Красиві заяви про підтримку розбилися об прогноз погоди і спрагу наживи.