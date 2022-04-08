Чи дадуть Україні сучасне озброєння?

Наприкінці березня до Конгресу США було передано список озброєння, необхідного для відбиття російської агресії, який, крім відомих Джавелінів, розвідувальних та ударних безпілотників, містив прохання надати ВПС України ще й винищувачі. Президент США Джо Байден обіцяв підтримку та продовження військової допомоги.

Проте каменем спотикання із західними країнами виявилися саме літаки-винищувачі. Польща, Болгарія та Словаччина заявляли про плани передачі Україні добре знайомих українським пілотам винищувачів МіГ-29 та штурмовиків Су-25, але з умовою обміну цих літаків на сучасні НАТОвські F-16.

Деякі засоби масової інформації навіть розповсюджували інформацію про нібито готовність США передати F-16 Україні безпосередньо, проте дані повідомлення не знайшли підтвердження. Основною причиною відмови від передачі сучасних літаків-винищувачів четвертого покоління вказувалась нездатність українських пілотів освоїти складну техніку. Але це лише відмовки та небажання ділитися з нами дорогою технікою. За запевненнями українських льотчиків, програму підготовки пілота на F-15 і F-16 можна закінчити за два-три тижні.

Представники ВПС України стверджують, що неодноразово надсилали запити на саме сучасну техніку, оскільки тільки вона може забезпечити перевагу в повітрі над ВПС рф, які «мають доступ до досконаліших радіолокаційних та ракетних технологій».

Поки не передані навіть Міги із Сушками, про F-16 і не йдеться.

А що із наземною технікою? Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес порадив Зеленському зосередити зусилля на постачанні та відновленні російської та радянської техніки, яка вже є на озброєнні. Мовляв, на сучасні танки потрібно готувати екіпажі. Нехай, але коли?

Танки Т-72, які нам пообіцяли передати, стояли на озброєнні СРСР з 1973 року, а зараз є у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині та Угорщині. В основному ця техніка не використовується та активно замінюється на сучасні німецькі Леопарди-2 та американські Абрамси.

Польща має в своєму розпорядженні 400 танків Т-72, другою у списку ймовірних постачальників стоїть Болгарія з її 250 танками. Про Угорщину і говорити нічого, Віктор Орбан, який переміг на недавніх парламентських виборах, в основу програми своєї партії взяв принципову відмову від поставок зброї Україні і заборону її транзиту через територію своєї країни. Після оголошення перемоги взагалі назвав Зеленського своїм противником, поставивши його в один ряд із Соросом та ЄС.

Повертаючись до танків, постачання поки що не було, але обіцяють їх здійснити протягом декількох днів.

А тим часом вся ця метушня, балаканина та тяганина призводить до того, що підтримка курсу на вступ до НАТО з боку українського народу поступово знижується. Такі дані отримала Соціологічна група "Рейтинг" у своєму опитуванні від 30-31 березня. У перші дні вторгнення рівень підтримки досяг рекордних 76%, але поступово народ став висловлювати розчарування від вкрай стриманої позиції Альянсу, яка зводиться здебільшого до висловлювання глибокої стурбованості, яка ніяк не допомагає народу України.

І якщо вже торкнулися статистики, то тим самим «Рейтингом» ще до початку вторгнення було проведено дослідження, результатом якого стала нищівна недовіра до президента Зеленського. Рівень недовіри становив 57%, але є й добрі новини, 88% українців вірять у те, що Україна відіб'є напад рф.